射擊／亞洲飛靶射擊錦標賽 楊昆弼資格賽前4回合排第1
在卡達杜哈舉行的亞洲飛靶射擊錦標賽，奧運國手、台灣名將楊昆弼，在男子不定向飛靶資格賽前4回合，以總分98分高居第1，只要維持好手感，很有機會替台灣搶下獎牌。
2026亞洲飛靶射擊錦標賽共有17個國家、將近200名選手參賽，賽事將進行到1月21日，台灣包括成人及青少年組，共派出13人參賽。
代表台灣多次參加奧運的男子不定向飛靶好手楊昆弼，在前2天資格賽，各完成50靶賽事，4回合當中有2回合擊出滿靶的25分，目前以總分98分排在首位。
至於女子不定向飛靶表現也不差，劉宛渝在前4回合射下88分、排名第6最佳，葉美萱、林怡君則分居第11、第14名。
根據大會官網賽程，預計台灣時間今天下午2時，進行男、女不定向飛靶資格賽最後1回合25靶賽事，接著晚間6時起，先後進行女子不定向飛靶決賽、男子不定向飛靶決賽。
楊昆弼在接受中央社記者訪問時表示，這是今年首場賽事，心態上比較放輕鬆去比，希望可以發揮出應有水準就好。
另外，在男子青少年不定向飛靶，台灣新星莊浩珺，在5回合資格賽結束，以113分成績高居第1，領先第2名的黎巴嫩選手2分；只可惜莊浩珺在決賽失常，最終僅拿下第4名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言