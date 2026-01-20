射擊／亞洲飛靶射擊錦標賽 楊昆弼資格賽前4回合排第1

快訊

中央社／ 台北20日電
奧運國手、台灣名將楊昆弼。聯合報系資料照

在卡達杜哈舉行的亞洲飛靶射擊錦標賽，奧運國手、台灣名將楊昆弼，在男子不定向飛靶資格賽前4回合，以總分98分高居第1，只要維持好手感，很有機會替台灣搶下獎牌。

2026亞洲飛靶射擊錦標賽共有17個國家、將近200名選手參賽，賽事將進行到1月21日，台灣包括成人及青少年組，共派出13人參賽。

代表台灣多次參加奧運的男子不定向飛靶好手楊昆弼，在前2天資格賽，各完成50靶賽事，4回合當中有2回合擊出滿靶的25分，目前以總分98分排在首位。

至於女子不定向飛靶表現也不差，劉宛渝在前4回合射下88分、排名第6最佳，葉美萱、林怡君則分居第11、第14名。

根據大會官網賽程，預計台灣時間今天下午2時，進行男、女不定向飛靶資格賽最後1回合25靶賽事，接著晚間6時起，先後進行女子不定向飛靶決賽、男子不定向飛靶決賽。

楊昆弼在接受中央社記者訪問時表示，這是今年首場賽事，心態上比較放輕鬆去比，希望可以發揮出應有水準就好。

另外，在男子青少年不定向飛靶，台灣新星莊浩珺，在5回合資格賽結束，以113分成績高居第1，領先第2名的黎巴嫩選手2分；只可惜莊浩珺在決賽失常，最終僅拿下第4名。

