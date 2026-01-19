快訊

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

華研槓上Ella「未取得S.H.E錄音授權」 揭五月天只花1.5萬內幕

中華奧會團結基金啟航 雷母下偏鄉親自指導

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧會團結基金今天正式啟航，中華奧會榮譽主席林鴻道（左）、里約奧運射箭女團銅牌成員「雷母」雷千瑩（右）一起深入偏鄉。圖／中華奧會提供
中華奧會團結基金今天正式啟航，中華奧會榮譽主席林鴻道（左）、里約奧運射箭女團銅牌成員「雷母」雷千瑩（右）一起深入偏鄉。圖／中華奧會提供

中華奧會團結基金今天正式啟航，今天首、次站分別前往宜蘭縣大同鄉大同國中、南山國小，除了捐贈體育用品，中華奧會榮譽主席林鴻道里約奧運射箭女團銅牌成員「雷母」雷千瑩也一起深入偏鄉，撒下希望的種子。雷千瑩還在南山國小指導射箭隊，讓師生、家長都相當興奮。

榮譽主席林鴻道今天在南山國小師生、家長面前特地說明，自己現在擔任團結基金召集人，而團結基金，就是如何能夠協助基層的運動、選手，能夠讓基層的運動發展更好。

林鴻道強調說：「競技選手是一種，另外，就是能夠讓小孩子很充實地從事不管哪一項運動，甚至不是奧運項目，我們也都鼓勵，今年1月1號我們才開始推動團結基金，能夠到這裡很開心。」中華奧會也特別感謝美津濃贊助毛巾。

參加過四屆奧運的雷千瑩今早先從高雄北上後，再前往宜蘭。她說，因為一直都在國際賽場上，很開心也很難得有機會可以到偏鄉跟小朋友互動。

「到南山國小，知道這邊有射箭隊在發展，其實我覺得蠻開心的。」雷千瑩有感而發地說，剛剛看學校的介紹影片，也突然想到自己一開始接觸射箭時候的畫面。

雷千瑩勉勵孩童其實比她更厲害，因為這麼小，就已經有很明確的目標，就是要站上奧運賽場、要當奧運國手。

雷千瑩分享，自己小時候沒有想到這麼多，是因為後來越來越有興趣、有成就感，慢慢地有遠大的夢想。

最後雷千瑩鼓勵孩童，「不管你們未來會走向哪裡，但是不要忘記一開始接觸射箭運動，想要前往奧運的這份初心跟快樂，一直要帶著快樂的心情，希望你們未來也能夠越來越好。」

中華奧會去年6月國際奧林匹克日前夕，宣布推動中華奧會團結基金計畫，照顧我國體育運動基層選手，同時將提供機會給予社會中的弱勢族群，幫助他們能夠參與和體驗各種運動，落實運動平權、人人可運動、人人愛運動的理念；也期望能即刻幫助遇到急難的優秀選手及教練，協助他們度過人生的難關，同時持續推廣奧林匹克精神與價值，面對人生挑戰，永不放棄。

雷千瑩 林鴻道 里約奧運

延伸閱讀

張榮發辭世10週年特展 等身蠟像首度公開

冬奧／透過雪車做外交 林欣蓉：去奧運讓更多人知道台灣

林鴻道完成職務交接清冊簽署程序 蔡家福正式接手中華奧會主席工作

接任中華奧會副主席 王景成感謝葉政彥、蔡辰威、林鴻道提攜

相關新聞

中華奧會團結基金啟航 雷母下偏鄉親自指導

中華奧會團結基金今天正式啟航，今天首、次站分別前往宜蘭縣大同鄉大同國中、南山國小，除了捐贈體育用品，中華奧會榮譽主席林鴻...

足球／非洲國家盃決賽 冠軍隊塞內加爾不滿判決一度罷踢惹議

非洲國家盃昨天進行決賽，塞內加爾足球隊雖然擊敗摩洛哥奪冠，但部分塞內加爾球員一度因為不滿判決，離場表達抗議。國際足總譴責...

冬奧／透過雪車做外交 林欣蓉：去奧運讓更多人知道台灣

第25屆冬季奧林匹克運動會下月將於義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，上屆冬奧以雪橇選手身分參賽的林欣蓉，將成為台灣第一位參...

冬奧／從雪橇轉戰雪車 林欣蓉踏最高殿堂寫新猷

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團有望增添名額，上屆以雪橇選手...

印度羽賽／超級750賽事首度稱王 林俊易冠軍送未婚妻

台灣羽球好手林俊易今天在印度公開賽男單決賽以直落2漂亮拿下勝利，這是他首度在BWF超級750賽事稱王。林俊易賽後告訴中央...

印度羽賽／林俊易克服傷病大躍進 場上殺氣十足場下浪漫求婚

台灣「左手重砲」林俊易場上靠著凌厲的殺球打響名號，過去飽受傷病困擾的他，是台灣首位拿下超級750賽事冠軍的男單球員，更在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。