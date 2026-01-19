足球／非洲國家盃決賽 冠軍隊塞內加爾不滿判決一度罷踢惹議
非洲國家盃昨天進行決賽，塞內加爾足球隊雖然擊敗摩洛哥奪冠，但部分塞內加爾球員一度因為不滿判決，離場表達抗議。國際足總譴責這些球員造成「不可接受的場面」。
法新社報導，在非洲國家盃（ANC）決賽進入傷停補時階段，塞內加爾與摩洛哥仍戰成0比0，摩洛哥球員狄亞士（Brahim Diaz）經影像助理裁判技術（VAR）獲判12碼罰球。
多數塞內加爾球員因此離場以表抗議，但陣中球星馬內（Sadio Mane）仍留在球場，並勸隊友們回到場內，比賽在延誤14分鐘後繼續進行。
在此之前，塞內加爾球員曾對一個因疑似輕微犯規而被判無效的進球感到憤怒。比賽期間，部分塞內加爾球迷試圖進入球場，並與保安人員發生肢體衝突。
在狄亞士12碼罰球未進後，士氣高昂的塞內加爾在加時賽第4分鐘時，靠著古耶（Pape Gueye）攻進關鍵一球，終場以1比0擊敗主場球隊摩洛哥，令主場球迷錯愕不已。
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）在發給法新社的聲明中指出：「我們強烈譴責部分『球迷』以及部分塞內加爾球員和技術團隊的行為，以這種方式離場不可接受。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言