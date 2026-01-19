澳網／第一輪就抽筋 第七種子黯然傷退

澳網今天進行第二日賽程，男單名列第7種子的加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），打完三盤決定退賽，讓葡萄牙對手波黑斯（Nuno Borges）闖進第二輪。

阿里辛首盤先以6：3拿下，但接續兩盤都以4：6失守；比賽進行2小時又9分鐘後，阿里辛走到網前，示意提前結束比賽。

「我OK，但我在第三盤一開始就抽筋了。」25歲的加拿大好手坦言，大滿貫層級高，身體如此狀況下要好好戰鬥十分困難，「我試了一盤，但今天行不通。」

不過是今年澳網的第一場比賽，阿里辛也承認，無法回想上一次在比賽初期階段就抽筋是何時。

今天早場亮相的男單大種子紛紛過關，3度居亞的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）以7：5、6：2、7：6（7：2）拍下荷蘭對手德容（Jesper De Jong），19種子保羅、13種子羅布雷夫（Andrey Rublev）也闖過首輪。

今天中央球場壓軸場將由握有破紀錄澳網10冠的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）領銜，對手是世界排名71的西班牙馬丁尼茲（Pedro Martinez）。