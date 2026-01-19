快訊

冬奧／透過雪車做外交 林欣蓉：去奧運讓更多人知道台灣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林欣蓉（中）和推車手梁宥婕（右）、林頌恩（左）有機會一同出征冬奧。記者曾思儒／攝影
第25屆冬季奧林匹克運動會下月將於義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，上屆冬奧以雪橇選手身分參賽的林欣蓉，將成為台灣第一位參加冬奧單人雪車的女將。對她來說，登上奧運殿堂不只是一圓兒時夢想，也是「讓更多人知道台灣」的機會。

田徑選手出身的林欣蓉，明白練田徑要登上國際賽頒獎台的機會太低，2016年轉投入冷門的雪橇運動，2022年獲得北京冬奧資格，結束後毅然決然投入自認更合適的雪車運動，從門外漢到站上國際賽頒獎台，今天將公布的冬奧參賽名單確定占有一席之地，成為台灣第一人。

長年在歐美訓練，林欣蓉因為練雪橇和雪車，認識不少國外選手，她笑說：「去奧運讓更多人知道台灣，讓他們知道在亞洲，除了中國和韓國，台灣有人從事這運動，做得還不錯！」

台灣第一次成立女子雪車隊，連同林欣蓉，兩名推車手梁宥婕和林頌恩，以及物理治療師和管理，團隊只有五個人，但自己取了「Ice Baby」團隊別稱的小妮子們努力被看見，因緣際會認識美國隊和英國籍教練，都成挑戰米蘭冬奧的助力。

林欣蓉提到，各國的雪車隊編制人力都很龐大，像是美國隊光是教練就有5人，「Ice Baby」相較之下就像「孤兒」，沒有專屬雪車、每站要找不同教練，但因緣際會下認識美國技師，很認同台灣女將的態度，去年11月一起在美國和米蘭訓練，還簽署的合作協議，出外比賽有了照應，讓一行人對下月登場的冬奧旅程更衝勁。

