冬奧／從雪橇轉戰雪車 林欣蓉踏最高殿堂寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林欣蓉（中）和推車手梁宥婕（右）、林頌恩（左）有機會一同出征冬奧。記者曾思儒／攝影
林欣蓉（中）和推車手梁宥婕（右）、林頌恩（左）有機會一同出征冬奧。記者曾思儒／攝影

第25屆冬季奧林匹克運動會將於2026年2月6日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐登場，中華代表團有望增添名額，上屆以雪橇選手身份參賽的林欣蓉將以單人雪車身份再度參與盛會，寫下台灣冬奧新頁，雙人雪車也有機會拿到名額。

林欣蓉是2022年北京冬奧的雪橇選手，結束冬奧初體驗後有感雪車運動更有機會脫穎而出，決心轉換跑道。儘管台灣女子雪車的發展剛起步，國內沒合適教練、林欣蓉沒有專屬雪車，直到2024年3月正式成立第一支女子雪車隊，但投入雪車訓練的林欣蓉2025到26賽季成績突飛猛進，上月歐洲盃更獲得第2名成績，確定拿下一張冬奧門票，寫下台灣新頁。

「今天會進到2026年冬季奧運，之前都不敢想，尤其女子雙人，非常難。對我來說，我們是2020年來鹽湖城後成人雪車車、第一次有女子雪車選手，很特別，也是台灣的歷史。」林欣蓉說。

中華女子雪車隊共有5名成員，編制和各國動輒兩位數人力相比十分「迷你」，且團隊5人都是女生，常要一起搬著上百公斤的雪車移動，過程的艱辛不言而喻。林欣蓉和推車手梁宥婕、林頌恩都是田徑選手出身，在田徑場沒有太多站上頒獎台的機會，轉戰冬季運動開啟另一扇窗。

2016年先接觸雪橇的林欣蓉提到，小時候跑得快，校內成績都是前幾名，幼稚園寫願望曾寫下「奧運前三」的目標，接受田徑正規訓練後才知道當時願望有多遙遠，沒想到練過短跑、400公尺跨欄，也練過跳遠和鏈球，現在卻在雪車上有機會靠近兒時夢想，她笑說：「小時候種下的因，有機會實現，滿酷的。」

不管雪橇或雪車在台灣都是十分冷門的運動，林欣蓉接觸冬季運動的契機也是因為高中學姊邀請報名雪橇徵選，結果徵選時學姊沒出現，她卻脫穎而出；轉練雪車後，林欣蓉再度完成披中華隊戰袍目標，她笑說：「我敢做夢，也敢制定計劃。我很固執，想去做就會強迫自己。」

下月就要寫下台灣女子雪車冬奧新頁，林欣蓉希望單人雪車有機會挑戰前8，雙人雪車也努力爭取名次，好好感受這趟冬奧旅程。

林欣蓉（右）將連兩屆冬奧出征。記者曾思儒／攝影
林欣蓉（右）將連兩屆冬奧出征。記者曾思儒／攝影

冬奧 田徑 中華隊

