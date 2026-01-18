印度羽賽／超級750賽事首度稱王 林俊易冠軍送未婚妻

台灣羽球好手林俊易今天在印度公開賽男單決賽以直落2漂亮拿下勝利，這是他首度在BWF超級750賽事稱王。林俊易賽後告訴中央社記者，未婚妻每天熬夜看他比賽，非常的辛苦，他要把這座冠軍送給未婚妻當生日禮物。

2026年世界羽球聯盟（BWF）超級750（Super750）系列的印度公開賽，今天在新德里的英蒂拉．甘地室內體育場（Indira Gandhi Indoor Arena）落幕。

目前世界排名第12的林俊易，今天以21比10、21比18，直落2爆冷擊敗世界排名第4的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）奪冠。

林俊易賽後接受中央社記者訪問時表示，去年底剛跟女友求婚成功，今年她的生日剛好是在印度公開賽期間，這次能順利封王，他要把冠軍帶回台灣，獻給未婚妻當生日禮物。

林俊易透過中央社的鏡頭告訴未婚妻說：「這算是送給你的生日禮物，我做到了，很謝謝你每天晚上熬夜看我打球，你真的非常辛苦，希望我們之後也能越來越好。」

這次的印度公開賽，是林俊易生涯第2次有機會捧起BWF超級750賽事冠軍獎盃，他上一次有機會挑戰，是2025年的中國羽球大師賽，當時他敗在地主好手翁泓陽拍下，未能一舉奪冠。

就在月初的馬來西亞公開賽，林俊易在對戰台灣一哥周天成時，拉傷了左小腿，受傷後他一度連走路都困難，也萌生不打印度公開賽的想法，但在傷勢趨於穩定，旁人也不斷鼓勵他的情況下，林俊易才決定踏上征途。

在這次印度公開賽，林俊易賽前沒有要挑戰生涯首座BWF超級750冠軍的想法，他提到，因為腿不舒服的關係，這次比賽就是「放開心、盡量打」，他也沒想到在抱持「享受比賽」的心情下，能將心理壓力降到最低，反而打出好成績。

今年的印度公開賽，林俊易奪得男單冠軍，韓國世界球后安洗瑩今天以21比13、21比11擊敗世界排名第2的中國女將王祉怡，獲得女單冠軍。

男雙世界排名第5的中國組合梁偉鏗、王昶，今天以17比21、25比23、21比16逆轉擊敗世界排名22的日本組合綠川大輝、山下恭平，艱苦拿下男雙冠軍。

女雙世界排名第1的中國組合劉聖書、譚寧今天以21比11、21比18擊退世界排名第6的日本組合福島由紀、松本麻佑，獲得女雙冠軍。

混雙世界排名第4的泰國組合德查蓬（DechapolPuavaranukroh）、素比莎拉（Supissara Paewsampran）今天以19比21、25比23、21比18逆轉擊敗世界排名第12的丹麥組合克利斯提安森（Mathias Christiansen）、博爾（Alexandra Boje），拿下混雙冠軍。

身為地主希望的一姐辛度（PV Sindhu）於女單首輪出局，表現最好的印度選手則是殺進男單8強的一哥森恩（Lakshya Sen）。

印度羽球公開賽落幕，印度接下來還將在8月迎來羽球世錦賽，即便英蒂拉．甘地室內體育場在這次印度公開賽期間，出現部分負面評價，但世錦賽預料仍會在這個場地進行。