快訊

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒 主辦單位曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

印度羽賽／林俊易克服傷病大躍進 場上殺氣十足場下浪漫求婚

中央社／ 台北18日電
台灣羽球好手林俊易（圖）在印度公開賽奪冠。中央社
台灣羽球好手林俊易（圖）在印度公開賽奪冠。中央社

台灣「左手重砲」林俊易場上靠著凌厲的殺球打響名號，過去飽受傷病困擾的他，是台灣首位拿下超級750賽事冠軍的男單球員，更在去年底於日本富士山下浪漫求婚成功，愛情、事業兩得意。

林俊易在2019年率先闖出名號，當時年僅20歲的他如願拿下超級300的美國公開賽冠軍，只可惜接下來飽受嚴重腰傷和COVID-19疫情影響，讓他在後續國家隊選拔上都落空。

空白了3年的林俊易，再度於2022年的世界羽球聯盟（BWF）賽事發光，當年囊括5場比賽冠軍，儘管都僅是低階的國際系列、國際挑戰賽，但看出他強勢回歸。

現年26歲的林俊易，在2022年時和同屬土地銀行球團的蘇力揚、廖倬甫並稱「土銀男單3少」，當時3人年齡都差3歲以內，且身材、技術相當，被看好為未來能接班「台灣一哥」周天成的最佳人選。

2024年林俊易拿下超級300的瑞士公開賽、台北公開賽冠軍，儘管下半年受到肩傷影響，無緣生涯首度年終賽，但已正式站穩「台灣二哥」的地位。

雖然林俊易去年1冠未得，但有2場超級750賽事打進4強，其中還有1場亞軍，可見已習慣高等級賽事強度；今年再接再厲，在新賽季第2場就拿下750等級的印度公開賽冠軍，也是台灣男單球員在BWF改制後於此等級奪冠第一人。

周天成生涯曾在超級750賽事6度打進冠軍賽，但可惜都鎩羽而歸屈居亞軍，不過他曾在2019年拿過等級更高一級的超級1000印尼公開賽金盃。

場上殺氣騰騰、個性木訥的林俊易，場下卻有著浪漫的反差萌；去年底他和女友同遊日本，結果在富士山下浪漫單膝跪地求婚成功，也讓他今年心理更加穩定。

林俊易笑著告訴中央社記者，「去年底這趟日本行是女友早就安排了，我是想說機會和時間點還不錯，所以就偷偷計畫（求婚）。至於後續時程目前還沒想好，要登記也是一下子的事情，但今年畢竟有亞運，還是想在球場上好好地拚一下。」

林俊易 周天成 挑戰賽

延伸閱讀

印度羽賽／打出信心 林俊易盼搶進世界前10

印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

印度羽賽／林俊易逼退4強對手勇闖決賽 發豪語全力爭冠

印度羽賽／林俊易險勝去年世錦賽銅牌 明與克里斯蒂爭冠

相關新聞

印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易開季第二站就勇闖印度公開賽最終戰，今天和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克...

印度羽賽／林俊易克服傷病大躍進 場上殺氣十足場下浪漫求婚

台灣「左手重砲」林俊易場上靠著凌厲的殺球打響名號，過去飽受傷病困擾的他，是台灣首位拿下超級750賽事冠軍的男單球員，更在...

印度羽賽／打出信心 林俊易盼搶進世界前10

台灣羽球好手林俊易今天在印度公開賽扳倒印尼名將克里斯蒂，奪下生涯首座BWF超級750男單冠軍。賽後他難掩興奮，但也表示「...

刷新歷史 中男足進亞洲杯4強 本屆唯一零失球球隊

亞足聯U23亞洲杯17日晚進行8強賽事，首次晉級的中國男子U23足球隊與烏茲別克爭奪4強席位，國足小將頑強抵抗烏茲別克的...

亞足聯U23亞洲杯／1球未丟 門將李昊8次神撲大功臣

17日在沙烏地阿拉伯舉辦的U23男足亞洲杯四分之一決賽中，中國隊通過點球大戰擊敗烏茲別克隊，史上首次闖進半決賽。中國隊門...

在無聲球場奮戰 聽障籃球國手吳啟道：因為喜歡 所以一直打下去

115年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日在新北舉行，賽事以「無礙逐光、初心閃耀」精神，展現身心障礙運動員在不同生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。