印度羽賽／林俊易克服傷病大躍進 場上殺氣十足場下浪漫求婚

台灣「左手重砲」林俊易場上靠著凌厲的殺球打響名號，過去飽受傷病困擾的他，是台灣首位拿下超級750賽事冠軍的男單球員，更在去年底於日本富士山下浪漫求婚成功，愛情、事業兩得意。

林俊易在2019年率先闖出名號，當時年僅20歲的他如願拿下超級300的美國公開賽冠軍，只可惜接下來飽受嚴重腰傷和COVID-19疫情影響，讓他在後續國家隊選拔上都落空。

空白了3年的林俊易，再度於2022年的世界羽球聯盟（BWF）賽事發光，當年囊括5場比賽冠軍，儘管都僅是低階的國際系列、國際挑戰賽，但看出他強勢回歸。

現年26歲的林俊易，在2022年時和同屬土地銀行球團的蘇力揚、廖倬甫並稱「土銀男單3少」，當時3人年齡都差3歲以內，且身材、技術相當，被看好為未來能接班「台灣一哥」周天成的最佳人選。

2024年林俊易拿下超級300的瑞士公開賽、台北公開賽冠軍，儘管下半年受到肩傷影響，無緣生涯首度年終賽，但已正式站穩「台灣二哥」的地位。

雖然林俊易去年1冠未得，但有2場超級750賽事打進4強，其中還有1場亞軍，可見已習慣高等級賽事強度；今年再接再厲，在新賽季第2場就拿下750等級的印度公開賽冠軍，也是台灣男單球員在BWF改制後於此等級奪冠第一人。

周天成生涯曾在超級750賽事6度打進冠軍賽，但可惜都鎩羽而歸屈居亞軍，不過他曾在2019年拿過等級更高一級的超級1000印尼公開賽金盃。

場上殺氣騰騰、個性木訥的林俊易，場下卻有著浪漫的反差萌；去年底他和女友同遊日本，結果在富士山下浪漫單膝跪地求婚成功，也讓他今年心理更加穩定。

林俊易笑著告訴中央社記者，「去年底這趟日本行是女友早就安排了，我是想說機會和時間點還不錯，所以就偷偷計畫（求婚）。至於後續時程目前還沒想好，要登記也是一下子的事情，但今年畢竟有亞運，還是想在球場上好好地拚一下。」