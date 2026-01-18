快訊

印度羽賽／打出信心 林俊易盼搶進世界前10

中央社／ 新德里18日專電
台灣「左手重砲」林俊易今天在BWF印度羽球公開賽男單決賽，擊敗世界第4的印尼好手克里斯蒂，奪下生涯首座750等級賽事冠軍。中央社
台灣羽球好手林俊易今天在印度公開賽扳倒印尼名將克里斯蒂，奪下生涯首座BWF超級750男單冠軍。賽後他難掩興奮，但也表示「高興1天就好」，接下來將帶著此役獲得的信心繼續拚搏，目標是要讓自己的世界排名挺進前10。

2026年世界羽球聯盟（BWF）超級750（Super750）系列的印度公開賽，13日起在新德里英蒂拉．甘地室內體育場（Indira Gandhi Indoor Arena）舉行。

目前世界排名第12的林俊易，今天與世界排名第4的克里斯蒂（Jonatan Christie）爭奪印度公開賽男單冠軍，這是他生涯第2次挑戰BWF超級750冠軍賽。

林俊易2025年生涯首次打進BWF超級750決賽，當時他在中國羽球大師賽不敵地主好手翁泓陽而獲得亞軍。

林俊易月初在馬來西亞公開賽拉傷左小腿，一度連走路困難，甚至想放棄參加這次印度公開賽，在傷勢有效控制，加上獲得眾人鼓勵，他才用較放鬆的心情到印度參賽。

今天林俊易以21比10、21比18，直落二爆冷拍下克里斯蒂，拿下這次印度公開賽男單冠軍。

在確定拿下冠軍後，林俊易先是跪地狂吼，接著興奮地高高跳起，在與教練團擁抱慶祝後，他在離場時，開心的將手中的球拍丟上觀眾席，送給支持他的粉絲。

台灣羽球好手林俊易（如圖）闖進印度公開賽冠軍戰，賽後他發下豪語，要拿下生涯第一座世界羽球聯盟（BWF）超級750（Super 750）系列賽的冠軍。中央社
林俊易賽後接受中央社記者訪問時表示，這場比賽打出強勢開局，但比分稍微拉開後卻一度被追近，那是因為對手發現了他的球路，「所以我就慢下來跟他磨，最後順利拿下首局，後面就打得比較穩。」

談到這次冠軍之旅，林俊易提到，因為在馬來西亞比賽時左小腿拉傷，這次本來沒打算來印度，最後決定還是來挑戰看看，但一路上他沒有太大壓力，「贏第1場就算達標了，所以這次我不太有壓力，始終抱著開心打、享受比賽的心情。」

奪下生涯首座BWF超級750冠軍，林俊易告訴中央社記者說：「開心一天就好了」，他表示，這次擊敗名將奪冠，讓自己的信心更強了，「我接下來的目標，就是讓自己的世界排名進到前10。」

此次印度公開賽地主選手成績最好的是男單一哥森恩（Lakshya Sen），他最終敗在林俊易拍下止於8強；至於印度名氣最大的羽球明星辛度（PVSindhu），則是在女單賽事先盛後衰，遭越南女將阮垂玲（Nguyen Thuy Linh）逆轉，黯然於首輪出局。

印度羽協、BWF希望印度為8月的世錦賽最好準備，因此今年印度公開賽移師英蒂拉．甘地室內體育場進行，即使比賽期間傳出部分針對環境欠佳的不滿聲音，但印度羽協官員告訴中央社記者，「問題不大，只是部分人的負面感受，世錦賽幾乎確定就是在這裡進行了。」

