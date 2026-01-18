印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易開季第二站就勇闖印度公開賽最終戰，今天和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）對決，林俊易開局就一路領先，第二局尾聲更上演連拿6分猛攻，以21：10、21：18奪下生涯最大勝利。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美元，林俊易以非種子身分打進決賽，已追平去年在深圳進行的中國名人賽成績。今天挑戰開季首冠以及生涯第一座超級750金盃，林俊易打出漂亮開局，開賽就連拿4分，進入技術暫停時領先更擴大到11：5。恢復比賽後林俊易又連取7分，差距直接擴大到18：5，僅進行15分鐘就以21：10先下一城。

兩位好手過去4度對戰，林俊易雖以1勝3敗稍居下風，不過最近一次碰頭就是去年深圳的中國名人賽，當時直落二止住交手連敗的林俊易，今天第一局以大比分拿下後，第二局雖因失誤較多一陷入10：14落後，但先連趕4分追平比分，15：18落後下更上演連拿6分的驚奇逆轉，第一個「冠軍點」就讓克里斯蒂幾乎劈腿也就球不及，讓林俊易以21：18迎接金盃。

奪勝後林俊易開心跪地、躍起振臂，還將球拍送給場邊球迷；他開季首站在馬來西亞公開賽「一輪遊」還拉傷腳，不料帶傷轉戰印度連過五關，本季首冠入袋，一併笑納66500美元（約台幣210萬元）獎金。