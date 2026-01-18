快訊

地牛翻身！宜蘭近海16:47規模4.9地震 雙北民眾有感搖晃

印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球好手林俊易贏得印度公開賽男單冠軍。 法新社
羽球好手林俊易贏得印度公開賽男單冠軍。 法新社

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易開季第二站就勇闖印度公開賽最終戰，今天和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）對決，林俊易開局就一路領先，第二局尾聲更上演連拿6分猛攻，以21：10、21：18奪下生涯最大勝利。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美元，林俊易以非種子身分打進決賽，已追平去年在深圳進行的中國名人賽成績。今天挑戰開季首冠以及生涯第一座超級750金盃，林俊易打出漂亮開局，開賽就連拿4分，進入技術暫停時領先更擴大到11：5。恢復比賽後林俊易又連取7分，差距直接擴大到18：5，僅進行15分鐘就以21：10先下一城。

兩位好手過去4度對戰，林俊易雖以1勝3敗稍居下風，不過最近一次碰頭就是去年深圳的中國名人賽，當時直落二止住交手連敗的林俊易，今天第一局以大比分拿下後，第二局雖因失誤較多一陷入10：14落後，但先連趕4分追平比分，15：18落後下更上演連拿6分的驚奇逆轉，第一個「冠軍點」就讓克里斯蒂幾乎劈腿也就球不及，讓林俊易以21：18迎接金盃。

奪勝後林俊易開心跪地、躍起振臂，還將球拍送給場邊球迷；他開季首站在馬來西亞公開賽「一輪遊」還拉傷腳，不料帶傷轉戰印度連過五關，本季首冠入袋，一併笑納66500美元（約台幣210萬元）獎金。

林俊易 亞運

延伸閱讀

印度海事智庫首收外籍實習生 何偉豪促台印交流獲肯定

印度羽賽／林俊易逼退4強對手勇闖決賽 發豪語全力爭冠

印度羽賽／林俊易險勝去年世錦賽銅牌 明與克里斯蒂爭冠

印度羽賽／林俊易逆轉地主好手森恩 闖男單4強

相關新聞

印度羽賽／連拿6分逆轉亞運金牌 林俊易奪冠寫個人紀錄

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易開季第二站就勇闖印度公開賽最終戰，今天和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克...

刷新歷史 中男足進亞洲杯4強 本屆唯一零失球球隊

亞足聯U23亞洲杯17日晚進行8強賽事，首次晉級的中國男子U23足球隊與烏茲別克爭奪4強席位，國足小將頑強抵抗烏茲別克的...

亞足聯U23亞洲杯／1球未丟 門將李昊8次神撲大功臣

17日在沙烏地阿拉伯舉辦的U23男足亞洲杯四分之一決賽中，中國隊通過點球大戰擊敗烏茲別克隊，史上首次闖進半決賽。中國隊門...

在無聲球場奮戰 聽障籃球國手吳啟道：因為喜歡 所以一直打下去

115年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日在新北舉行，賽事以「無礙逐光、初心閃耀」精神，展現身心障礙運動員在不同生...

印度羽賽／林俊易逼退4強對手勇闖決賽 發豪語全力爭冠

台灣羽球好手林俊易今天在印度羽賽不斷逼對手跟他正面對決，最後在力戰3局後獲勝闖進冠軍賽，賽後他發下豪語，要拿下生涯第一座...

印度羽賽／林俊易險勝去年世錦賽銅牌 明與克里斯蒂爭冠

BWF超級750的印度羽球公開賽，我國「左手重砲」林俊易今天在男單4強賽遭遇香港裔加拿大籍的去年世錦賽銅牌賴浩俊，雙方在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。