在無聲球場奮戰 聽障籃球國手吳啟道：因為喜歡 所以一直打下去

115年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日在新北舉行，賽事以「無礙逐光、初心閃耀」精神，展現身心障礙運動員在不同生命階段中累積的韌性、技術與自我突破力。聽障籃球國手吳啟道是代表性人物之一，他的故事沒有喧囂，卻更顯深刻。

體育局表示，吳啟道小學二年級時因運動意外首次突發性耳聾，其後於國中及大學階段再遭接連受傷，聽力逐年惡化，生活與訓練皆面臨巨大調整挑戰。父母沒有想凸顯他與其他孩子不同，讓他得以在普通班成長，培養面對環境的適應力與穩定心態。多年來，他並未因聽力限制離開球場，反而透過籃球找到自我定位。

吳啟道並非傳統體制培養出身，依靠三對三野球與系隊磨出基礎動作，直到大學後期透過學長引介加入新北市聽障籃球代表隊，才踏進正式選手舞台。聽障籃球賽制須全數取下助聽器，場上沒有呼喊、沒有提醒、沒有即時指令，只能依靠眼神與事前討論完成戰術流程。相同戰術往往必須多出一倍以上訓練，才能建立默契，吳啟道認為：「對聽障選手而言，團隊運動的難度遠大於個人項目。」

2015年他首次披上中華隊戰袍，征戰日本、澳洲等國際賽事。其中最令他難忘的，是2025年聽奧資格賽迎戰蒙古一役。當時第四節剩下5分鐘，中華隊一度落後10分，在不晉級即無法前往東京的壓力下，倒數5秒，他接球、起跳、出手，如願進球。沒有轟然歡呼，只有隊友的眼神與心跳。那一球，是他籃球生涯中最安靜、也最震耳的瞬間。他坦言：「如果我是正常聽力，也許不會站上國際競技的舞台。」這句話沒有自憐，而是一種珍惜。

上一屆全障運，新北挑戰男籃五連霸失利，他坦言傷勢拖累團隊節奏：「我少走一步，防守就掉一分；少踩一步，進攻就慢一拍。」體能沒追上來，他沒有否認，也沒有退出。「因為喜歡，所以會一直打下去。」在家庭、工作與訓練間取得平衡，他仍維持每周訓練，保持狀態，只要國家隊召回就能進場。