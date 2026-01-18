快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

在無聲球場奮戰 聽障籃球國手吳啟道：因為喜歡 所以一直打下去

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
身為生教組長的吳啟道常告訴學生，人生不可能一直贏，但如果因為喜歡而持續做，持續進步那就已經值得。圖／新北市體育局提供
身為生教組長的吳啟道常告訴學生，人生不可能一直贏，但如果因為喜歡而持續做，持續進步那就已經值得。圖／新北市體育局提供

115年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日在新北舉行，賽事以「無礙逐光、初心閃耀」精神，展現身心障礙運動員在不同生命階段中累積的韌性、技術與自我突破力。聽障籃球國手吳啟道是代表性人物之一，他的故事沒有喧囂，卻更顯深刻。

體育局表示，吳啟道小學二年級時因運動意外首次突發性耳聾，其後於國中及大學階段再遭接連受傷，聽力逐年惡化，生活與訓練皆面臨巨大調整挑戰。父母沒有想凸顯他與其他孩子不同，讓他得以在普通班成長，培養面對環境的適應力與穩定心態。多年來，他並未因聽力限制離開球場，反而透過籃球找到自我定位。

吳啟道並非傳統體制培養出身，依靠三對三野球與系隊磨出基礎動作，直到大學後期透過學長引介加入新北市聽障籃球代表隊，才踏進正式選手舞台。聽障籃球賽制須全數取下助聽器，場上沒有呼喊、沒有提醒、沒有即時指令，只能依靠眼神與事前討論完成戰術流程。相同戰術往往必須多出一倍以上訓練，才能建立默契，吳啟道認為：「對聽障選手而言，團隊運動的難度遠大於個人項目。」

2015年他首次披上中華隊戰袍，征戰日本、澳洲等國際賽事。其中最令他難忘的，是2025年聽奧資格賽迎戰蒙古一役。當時第四節剩下5分鐘，中華隊一度落後10分，在不晉級即無法前往東京的壓力下，倒數5秒，他接球、起跳、出手，如願進球。沒有轟然歡呼，只有隊友的眼神與心跳。那一球，是他籃球生涯中最安靜、也最震耳的瞬間。他坦言：「如果我是正常聽力，也許不會站上國際競技的舞台。」這句話沒有自憐，而是一種珍惜。

上一屆全障運，新北挑戰男籃五連霸失利，他坦言傷勢拖累團隊節奏：「我少走一步，防守就掉一分；少踩一步，進攻就慢一拍。」體能沒追上來，他沒有否認，也沒有退出。「因為喜歡，所以會一直打下去。」在家庭、工作與訓練間取得平衡，他仍維持每周訓練，保持狀態，只要國家隊召回就能進場。

球場之外，吳啟道是新北市五峰國中的生教組長。身為教師，他站在另一個影響年輕人的位置。他希望以自身經驗陪伴學生走過情緒、自我辨識與成就焦慮等課題，尤其是被認為「不一樣」的孩子。他常告訴學生：「人生不可能一直贏，但如果因為喜歡而持續做、持續進步，那就值得了。」

場上沒有呼喊、沒有提醒，只能依靠眼神與默契，吳啟道認為，對聽障選手而言，團隊運動的難度遠大於個人項目。圖／新北市體育局提供
場上沒有呼喊、沒有提醒，只能依靠眼神與默契，吳啟道認為，對聽障選手而言，團隊運動的難度遠大於個人項目。圖／新北市體育局提供
115年全障運聽障男籃備戰升溫，新北選手吳啟道無聲中堅持競技舞台。圖／新北市體育局提供
115年全障運聽障男籃備戰升溫，新北選手吳啟道無聲中堅持競技舞台。圖／新北市體育局提供
115年全障運5月23日至5月26日在新北市舉行，新北聽障籃球選手吳啟道蓄勢待發，力拚帶領球隊重返榮耀。圖／新北市體育局提供
115年全障運5月23日至5月26日在新北市舉行，新北聽障籃球選手吳啟道蓄勢待發，力拚帶領球隊重返榮耀。圖／新北市體育局提供

籃球 中華隊

延伸閱讀

籃球／收到孫思堯訊息抱不平 領航猿卡總批雙聯盟無法制止暴力行為

市府補助285萬 台南協進國小「協進館」更換全新專業籃球地墊

經典賽／林家正是他先看到的 蔣少宏昔陪讀英文今同拚中華隊

當心「耳中風」聽力師提醒突發性聽力損失72小時是關鍵

相關新聞

在無聲球場奮戰 聽障籃球國手吳啟道：因為喜歡 所以一直打下去

115年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日在新北舉行，賽事以「無礙逐光、初心閃耀」精神，展現身心障礙運動員在不同生...

印度羽賽／林俊易逼退4強對手勇闖決賽 發豪語全力爭冠

台灣羽球好手林俊易今天在印度羽賽不斷逼對手跟他正面對決，最後在力戰3局後獲勝闖進冠軍賽，賽後他發下豪語，要拿下生涯第一座...

印度羽賽／林俊易險勝去年世錦賽銅牌 明與克里斯蒂爭冠

BWF超級750的印度羽球公開賽，我國「左手重砲」林俊易今天在男單4強賽遭遇香港裔加拿大籍的去年世錦賽銅牌賴浩俊，雙方在...

桌球／WTT挑戰賽多哈站 郭冠宏、鄭怡靜止步16強台將賽程落幕

WTT球星挑戰賽多哈站今天進行單打16強賽程，其中我國一姊鄭怡靜與小將郭冠宏，雙雙遭到擊落，其中年僅17歲的郭冠宏在男單...

桌球／郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏在次輪僅花費不到23分鐘，就以3比0橫掃第7種...

足球／日本職足進軍校園教學 葳格學校與大分三神合作啟動

台中市葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部（Oita Trinita）昨天舉行合作簽約儀式，正式宣告雙方足球教育計畫全面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。