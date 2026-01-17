印度羽賽／林俊易險勝去年世錦賽銅牌 明與克里斯蒂爭冠

BWF超級750的印度羽球公開賽，我國「左手重砲」林俊易今天在男單4強賽遭遇香港裔加拿大籍的去年世錦賽銅牌賴浩俊，雙方在苦戰三局後，最終由林俊易以21：9、6：21、22：20險勝，繼去年中國大陸名人賽後，再度闖進到超級750決賽。

年僅20歲的賴浩俊，目前男單世界排名第19名，他去年在世錦賽爆冷打進到4強賽，最終以銅牌成績作收，創下生涯最佳成績，而他與世界排名第12名的林俊易過去則不曾有過交手紀錄。

雙方今天進行生涯首度交手，在前兩局雙方都打出一面倒的局勢，首局林俊易在開賽就拉開差距，並以21：9先下一城，但換場後的第二局，局勢卻反而倒向賴浩俊，讓他以21：6扳平戰局。

決勝局雙方則是一路拉鋸，林俊易在16：17落後時，展現極佳抗壓力，一度連得4分率先取得3個賽末點，但賴俊浩不但沒有放棄比賽，還連續化解3個賽末點，追到20：20。

關鍵時刻，賴浩俊卻出現發球失誤，讓林俊易取得第4個賽末點機會，最終賴俊浩也再度出現判斷失誤，由林俊易以22：20險勝，並將在明天與印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）爭奪冠軍。