網球／將以45歲之齡迎戰澳網女單首輪 大威：已做好挑戰準備

擁有7座大滿貫賽冠軍頭銜的美國女子網球名將大威廉絲（VenusWilliams）明天將以45歲之齡成為澳洲網球公開賽歷來最年長參賽女選手，她今天表示已做好迎接挑戰準備。

法新社報導，大威5年來首度重返澳網，她表示感激有機會來證明自己仍具競爭力。曾登上世界球后的大威目前世界排名第576，她在獲得外卡後，明天女單首輪將迎戰世界排名第68的塞爾維亞選手達尼洛薇琪（Olga Danilovic）。

大威近幾年僅零星參賽，她在本屆澳網前參加的2個熱身賽都在首輪落敗。她曾在2017年和2003年闖進澳網女單決賽。

大威表示：「我超級、超級感謝澳洲網球協會（Tennis Australia）給我這個機會，也感謝有機會能在球迷面前比賽。我在熱身賽、在（墨爾本）市區走動或其他時候都收到很多支持。我希望比賽時打出最佳狀態。」

已退役的日本女網選手伊達公子曾在2015年以44歲之齡止步澳網女單首輪。當大威被媒體記者問到，對於自己這次參賽年齡超越伊達有何想法，她表示：「我在媒體報導前沒想過這件事，但我替自己開心，就去拚戰吧。」