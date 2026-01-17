桌球／WTT挑戰賽多哈站 郭冠宏、鄭怡靜止步16強台將賽程落幕

WTT球星挑戰賽多哈站今天進行單打16強賽程，其中我國一姊鄭怡靜與小將郭冠宏，雙雙遭到擊落，其中年僅17歲的郭冠宏在男單16強賽遭遇20歲的中國大陸年輕好手黃友政上演激戰，最終以6：11、15：17、5：11直落三敗下陣來，無緣8強。

世界排名第66名的郭冠宏，本周球星挑戰賽在32強賽拍落世界排名第13名的德國老將杜達（Benedikt Duda）後挺進到16強，不過今天16強他則是碰上生涯前兩度交手還不曾贏過的黃友政，雙方最近一次碰頭是在去年世青賽男單8強賽，當時雙方在苦戰6局後由黃友政以4：2勝出。

而雙方今天再度交手，郭冠宏在首局前段還與對手拉鋸，但局中就被黃友政拉開差距，以6：11先讓出首局，第二局黃友政乘勝追擊開局就取得領先，但郭冠宏也展現韌性，一路追到9：9，雙方接下來也一路拉鋸到15：15後，才由黃友政突破僵局以17：15勝出，取得2：0聽牌。

第三局黃友政開局就取得3：0領先，儘管郭冠宏隨後連追3分扳平，但黃友政馬上又打出一波5：0拉開差距，並以11：5勝出，搶下8強門票，郭冠宏則止步16強。

至於我國一姊鄭怡靜，則是在女單16強賽以1：3不敵世界排名第20名的波多黎各好手迪亞茲（Adriana Diaz），同樣止步於16強。