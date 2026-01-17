快訊

簽署獨家合作意向書 力積電宣布將銅鑼廠以18億美元現金售予美光

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

桌球／WTT挑戰賽多哈站 郭冠宏、鄭怡靜止步16強台將賽程落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

WTT球星挑戰賽多哈站今天進行單打16強賽程，其中我國一姊鄭怡靜與小將郭冠宏，雙雙遭到擊落，其中年僅17歲的郭冠宏在男單16強賽遭遇20歲的中國大陸年輕好手黃友政上演激戰，最終以6：11、15：17、5：11直落三敗下陣來，無緣8強。

世界排名第66名的郭冠宏，本周球星挑戰賽在32強賽拍落世界排名第13名的德國老將杜達（Benedikt Duda）後挺進到16強，不過今天16強他則是碰上生涯前兩度交手還不曾贏過的黃友政，雙方最近一次碰頭是在去年世青賽男單8強賽，當時雙方在苦戰6局後由黃友政以4：2勝出。

而雙方今天再度交手，郭冠宏在首局前段還與對手拉鋸，但局中就被黃友政拉開差距，以6：11先讓出首局，第二局黃友政乘勝追擊開局就取得領先，但郭冠宏也展現韌性，一路追到9：9，雙方接下來也一路拉鋸到15：15後，才由黃友政突破僵局以17：15勝出，取得2：0聽牌。

第三局黃友政開局就取得3：0領先，儘管郭冠宏隨後連追3分扳平，但黃友政馬上又打出一波5：0拉開差距，並以11：5勝出，搶下8強門票，郭冠宏則止步16強。

至於我國一姊鄭怡靜，則是在女單16強賽以1：3不敵世界排名第20名的波多黎各好手迪亞茲（Adriana Diaz），同樣止步於16強。

郭冠宏 挑戰賽 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／林昀儒突身體不適 WTT杜哈球星挑戰賽男單退賽

桌球／林昀儒鄭怡靜遭逆轉 無緣WTT球星挑戰賽8強

桌球／重返世界排名前10 ！林昀儒奪冠後升至第9 張本智和降1名

桌球／WTT杜哈冠軍賽明開打 林昀儒、鄭怡靜迎接新賽季

相關新聞

桌球／WTT挑戰賽多哈站 郭冠宏、鄭怡靜止步16強台將賽程落幕

WTT球星挑戰賽多哈站今天進行單打16強賽程，其中我國一姊鄭怡靜與小將郭冠宏，雙雙遭到擊落，其中年僅17歲的郭冠宏在男單...

澳網／挑戰第11冠力拚25座大滿貫 約克維奇看好自己

塞爾維亞名將喬科維奇今天說，儘管「雙腿有點力不從心」，但他仍對自己在澳洲網球公開賽爭取佳績有信心，認為只要狀態到位，仍能...

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

即將在明天正式點燃戰火的澳洲網球公開賽，今天也公布雙打籤表，今年我國共有4組雙打組合將在會內賽分頭進擊，其中謝淑薇與拉脫...

桌球／郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏在次輪僅花費不到23分鐘，就以3比0橫掃第7種...

足球／日本職足進軍校園教學 葳格學校與大分三神合作啟動

台中市葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部（Oita Trinita）昨天舉行合作簽約儀式，正式宣告雙方足球教育計畫全面...

印度羽賽／林俊易逆轉地主好手森恩 闖男單4強

BWF超級750系列的印度羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在8強頂住滿場觀眾的壓力，最後以17比21、21比13、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。