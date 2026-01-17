快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇與拉脫維亞奧斯塔朋科續戰澳網女雙。 法新社
謝淑薇與拉脫維亞奧斯塔朋科續戰澳網女雙。 法新社

即將在明天正式點燃戰火的澳洲網球公開賽，今天也公布雙打籤表，今年我國共有4組雙打組合將在會內賽分頭進擊，其中謝淑薇與拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）將在女雙首輪遭遇美澳組合柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／加德基（Olivia Gadecki）。

謝淑薇去年澳網女雙與奧斯塔朋科攜手挺進到決賽，最終不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend），謝淑薇也無緣完成個人澳網2連霸，不過兩人今年不僅開季首站就在布里斯本攜手摘冠，這次澳網也以第三種子身分再度瞄準冠軍；而今天籤表出爐後，謝淑薇／奧斯塔朋科也確定將在首輪遭遇美澳組合柯拉芙琪珂／加德基。

至於我國另外兩組女雙人馬，吳芳嫺與日本穗積繪莉將在首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（ Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），名列第14種子的詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗則將在首輪碰上烏茲別克拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova）／俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）。

而我國唯一參賽的男子選手何承叡，則將與德國搭擋耶本斯（Hendrik Jebens）繼續攜手出擊，在男雙首輪遭遇強敵義大利組合博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori），其中博萊利曾在2015年拿下澳網男雙冠軍，瓦瓦索里則手握3座大滿貫混雙冠軍。

澳網 謝淑薇 奧斯塔朋科

延伸閱讀

義大利總理梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

澳網／阿爾卡拉斯渴望奪冠 成就「生涯大滿貫」最年輕男選手

【專家之眼】女網雙喜臨門！台灣一姐與百搭天后的奪冠之旅

網球／WTA阿得雷德賽 謝淑薇攜搭檔首輪過關闖8強

相關新聞

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

即將在明天正式點燃戰火的澳洲網球公開賽，今天也公布雙打籤表，今年我國共有4組雙打組合將在會內賽分頭進擊，其中謝淑薇與拉脫...

桌球／郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏在次輪僅花費不到23分鐘，就以3比0橫掃第7種...

足球／日本職足進軍校園教學 葳格學校與大分三神合作啟動

台中市葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部（Oita Trinita）昨天舉行合作簽約儀式，正式宣告雙方足球教育計畫全面...

印度羽賽／林俊易逆轉地主好手森恩 闖男單4強

BWF超級750系列的印度羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在8強頂住滿場觀眾的壓力，最後以17比21、21比13、...

桌球／林昀儒突身體不適 WTT杜哈球星挑戰賽男單退賽

在卡達舉行的WTT杜哈球星挑戰賽，台灣「桌球一哥」林昀儒今天因身體不適退出男單賽事，無緣寫下連兩週奪冠，而台灣女將鄭怡靜...

澳網／遭費德勒笑虧「ACE球怎麼沒反應」 周杰倫喊好糗：明年跟我組雙打

天王周杰倫首度以球員身分踏上澳洲網球公開賽舞台，參與新推出的趣味賽事「1分大滿貫」，結果卻上演一段讓全場莞爾的插曲。他在首輪對決24歲澳洲業餘冠軍選手約維奇（Petar Jovic）時，因猜拳落敗由對

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。