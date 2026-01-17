桌球／郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強

快訊

中央社／ 台北17日電
郭冠宏。圖／台南市體育局提供（資料照）
在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏在次輪僅花費不到23分鐘，就以3比0橫掃第7種子的德國好手杜達，勇闖男單16強。

年僅17歲的郭冠宏目前世界排名66名，這次WTT杜哈球星挑戰賽僅征戰男單賽場，沒想到首輪即面臨苦戰，與世界排名71名的日本選手吉村和弘打滿5局後驚險勝出，而次輪則挑戰世界排名13名、名列第7種子的德國好手杜達（Benedikt Duda），過去雙方沒有留下對戰紀錄。

首度與杜達正面交鋒，郭冠宏在首局開打後展現初生之犢不畏虎氣勢，一開始有效限制對手情況下，迅速手握7比2領先，就算一度被對手追近比分，郭冠宏依舊穩紮穩打發揮、以11比6先馳得點，加上第2局郭冠宏仍然維持強勢進攻，尤其關鍵時刻都能把握得分機會，再以11比8搶下。

取得聽牌優勢的郭冠宏，在第3局與對手上演激戰，雙方一路拚到7比7平手，郭冠宏靠著絕佳的正、反拍搭配，頻頻迫使對手回擊出界，最後更連得4分直取勝利，終場以11比7順利拿到男單16強門票。

在台灣「桌球一哥」林昀儒因身體不適提前退賽情況下，身為台灣男單希望的郭冠宏，完成生涯第2度闖進WTT球星挑戰賽的男單16強，接著將面對世界排名56名的中國好手黃友政，尋求個人最佳成績。

