足球／日本職足進軍校園教學 葳格學校與大分三神合作啟動

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部（Oita Trinita）昨天舉行合作簽約儀式，正式宣告雙方足球教育計畫全面啟動。葳格國際學校／提供
台中市葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部（Oita Trinita）昨天舉行合作簽約儀式，正式宣告雙方足球教育計畫全面啟動。葳格國際學校執行董事吳菀庭與大分三神足球俱樂部社長小澤正風領銜簽約，並邀請中華民國足球協會理事長張燦到場見證，肯定此項合作為台灣足球發展帶來的重要意義。

在雙方共同努力下，今年起葳格幼兒園、小學與國際部五大校區將率先開設小班制足球課程，將青年足球訓練導入日常教學，未來將成立足球校隊。教練團隊陣容堅強，匯集現效力於台中Futuro的小森由貴、小川圭佑與高山薰等具備日本職業足球背景的名將，為學員打造安全又具系統性的環境，從中學習紀律、合作與堅持，培養運動家精神與全球素養。

昨天簽約儀式，校方特別安排三年級與五年級學生參與足球課程體驗，喜好足球的葳格外師也下場觀摩交流，於校內的五人制人工草皮足球場熱血「開踢」，由日籍教練親自指導，讓學生搶先感受專業訓練的模式與足球運動的魅力，現場氣氛熱烈。

校方表示，雙方早於2025年10月在日本完成合作意向書簽署，當時即創下日本J聯盟成立以來，首度有職業球隊與海外教育機構建立足球培育體系的里程碑。此次簽約，不僅象徵合作關係進一步深化，同時展現葳格長期推動全人教育與國際交流的具體成果。

葳格國際學校昨天特別安排三年級與五年級學生參與足球課程體驗，由日籍教練親自指導，於校內的五人制人工草皮足球場熱血「開踢」。記者余采瀅／攝影
