印度羽賽／林俊易逆轉地主好手森恩 闖男單4強

中央社／ 台北16日電
「左手重砲」林俊易。圖／聯合報系資料照片
BWF超級750系列的印度羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在8強頂住滿場觀眾的壓力，最後以17比21、21比13、21比18逆轉地主好手森恩，勇闖男單4強。

隨著多名台灣好手在世界羽球聯盟（BWF）印度公開賽「中箭落馬」，世界排名12名的林俊易是僅存台灣希望，而他今天在8強戰面對年僅24歲的地主好手森恩（Lakshya Sen），希望延續過去3次交手全部獲勝的對戰優勢，一舉搶下本季BWF巡迴賽首張4強門票。

此役首局開打後，林俊易雖然一開始手握5比2領先，不過接下來雙方上演激戰、互有領先，尤其在技術暫停後的追分關鍵時刻，林俊易被對手連得4分種下敗因，就算積極縮小分差，仍以17比21讓出。

面對「背水一戰」局面，林俊易在第2局戰況完全相反，即便開局陷入2比5落後，但接著暴打對手連拿9分逆轉戰局，而逐漸找回節奏的林俊易在技術暫停後越打越順手，後段更連取4分以21比13延長戰線。

進入決勝第3局，林俊易克服開局0比4落後劣勢，持續給予對手壓力，導致雙方再度形成互換領先局面，不過在18比18平手時，林俊易率先突破僵局，靠著精準的推後場得分，加上對手回擊掛網，幫助他取得賽末點。

最後林俊易精彩調動森恩，搭配最拿手的重砲殺球完美收尾，再以21比18如願晉級4強，他也在賽後激動握拳慶祝，接著林俊易將於4強戰與去年世界錦標賽銅牌的加拿大好手賴浩俊正面交鋒，尋求晉級冠軍戰的資格。

林俊易 羽球

