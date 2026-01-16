桌球／林昀儒突身體不適 WTT杜哈球星挑戰賽男單退賽

在卡達舉行的WTT杜哈球星挑戰賽，台灣「桌球一哥」林昀儒今天因身體不適退出男單賽事，無緣寫下連兩週奪冠，而台灣女將鄭怡靜則在新賽季開胡、挺進女單16強。

年僅24歲、世界排名第9的「沉默刺客」林昀儒，上週剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽稱霸男單賽場，本週續戰杜哈球星挑戰賽，並選擇男單、混雙「雙線出擊」，只是林昀儒昨天與鄭怡靜聯手征戰混雙賽場，卻在首輪遭到逆轉、無緣晉級8強。

全力備戰單打賽事的林昀儒，這次杜哈球星挑戰賽名列男單第5種子，尋求連兩週奪冠的紀錄，在首輪輪空情況下，林昀儒直接晉級32強，並在次輪對戰年僅19歲的中國新星温瑞博，沒想到最後因身體不適選擇退賽。

據了解，林昀儒昨天打混雙前有出現一點感冒症狀，包含身體發軟、肌肉痠痛，甚至賽後還發燒，所幸緊急服用退燒藥後，林昀儒今天早上已經退燒，不過仍然感覺身體不舒服，因此只能做出退賽決定。

另外，世界排名21名的台灣女將鄭怡靜，這次則名列女單第9種子，她今天在次輪與韓國名將劉南奎的女兒劉藝琳（音譯，Yoo Ye rin）正面交鋒，而比賽經驗豐富的鄭怡靜技高一籌，終場以12比10、11比7、13比11獲勝，接下來將面對波多黎各女將狄亞士（Adriana Diaz），爭取8強門票。