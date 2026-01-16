澳網／遭費德勒笑虧「ACE球怎麼沒反應」 周杰倫喊好糗：明年跟我組雙打

天王周杰倫首度以球員身分踏上澳洲網球公開賽舞台，參與新推出的趣味賽事「1分大滿貫」，結果卻上演一段讓全場莞爾的插曲。他在首輪對決24歲澳洲業餘冠軍選手約維奇（Petar Jovic）時，因猜拳落敗由對手先發球，沒想到對方一記ACE球直落而來，周杰倫還來不及揮拍就已結束比賽，短短數秒便遭淘汰，也為他的澳網「球員初體驗」畫下意外句點。

賽後周杰倫展現一貫幽默，自嘲如果可以重來，寧願自己先發球，「至少還能碰到球」，也笑說未來除了練球，還得加強剪刀石頭布的勝率。儘管比賽結果不如預期，他仍信守先前承諾，表示若有獎金也願意全數捐出，輕鬆態度反而替賽事增添不少話題。

Mandarin pop star Jay Chou showed up at today’s Australian Open One Point Slam, and the fans went wild.



He tossed his sunglasses aside like a boss — and then his opponent served an ace.



Match over before Jay Chou even took a step. 🤣 pic.twitter.com/ix1h42OUcg — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) 2026年1月14日

隔天周杰倫與妻子昆凌照常進場觀戰，在球場後台巧遇網球傳奇、瑞士天王費德勒。兩人一碰面氣氛立刻熱絡，周杰倫正準備分享自己參加「1分大滿貫」的經過時，費德勒已先笑著開口，直言自己有看到那顆ACE球，還打趣模仿周杰倫準備反拍卻來不及反應的瞬間，讓周董當場苦笑直呼「好糗，我根本連球都沒碰到」。

面對費德勒的善意調侃，周杰倫也幽默回應「那就明年再來」，甚至當場開玩笑邀請費德勒未來組成雙打搭檔，兩大天王互虧互笑，最後還拿起手機自拍留念。這段互動被澳網官方全程記錄並分享到社群平台，迅速引發熱烈討論。

周杰倫與天王費德勒的趣味互動。圖截自影片

周杰倫事後也轉發官方影片，自嘲寫下「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」，粉絲則紛紛留言替他打氣，笑稱「輸球不輸人氣」。雖然澳網首秀在成績上留下遺憾，但周杰倫用輕鬆自嘲與跨界互動，成功成為場邊最吸睛的焦點之一，也讓這趟網球之旅留下難忘回憶。