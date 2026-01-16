快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

澳網／費德勒退休多年還打贏世界第12！網：可以準備復出了

聯合新聞網／ 綜合報導
費德勒。 路透
費德勒。 路透

現年44歲的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）2022年宣布退休後，首度重返澳洲網球公開賽場地，他將在周六晚上擔任「2026年澳網開幕典禮」主秀嘉賓，與阿格西（Andre Agassi）等人進行表演賽。今天他在球場上與現今世界排名第12的挪威好手魯德（Casper Ruud）打練習賽，以7比2拿下勝利，令球迷感到驚呼。

練習賽吸引許多球迷觀賽，一睹瑞士天王的風采，費德勒曾在2019年法網32強與魯德交手，以直落三輕鬆拿下勝利，費德勒今天在搶七練習賽再度以7比2勝出。

畫面曝光後引發球迷熱議，「好懷念這種打法」、「費德勒看起來還是很棒」、「可以準備復出了」、「給他一些比賽練習，甚至能再度打進澳網8強」、「就像騎腳踏車，給他一周就能贏下8強賽」。

雖然魯德與費德勒職業生涯沒太多重疊，但費德勒一直很欣賞魯德的天賦。早在2017年，這位瑞士天王就曾預言魯德會成為接棒「三巨頭」的代表人物之一，魯德曾3度打進大滿貫決賽，但都以亞軍收場。

魯德也多次表達對費德勒的喜愛與敬佩，「他各方面都非常獨特，是超級酷的人。雖然我和他私交沒很深，但可以感覺到，不管他走到哪裡，都讓人覺得親切。」

值得一提的是，周杰倫日前參加「一分大滿貫」被ACE球秒殺，之後周杰倫在後台遇到費德勒，周杰倫分享自己有打一分大滿貫，費德勒直說：「我有看到，那顆ACE，我還在想你要準備反拍。」周杰倫笑回：「我連球都沒碰到，或許看看明年吧！」

澳網 費德勒 周杰倫 Roger Federer

相關新聞

澳網／艾卡拉茲渴望奪冠 成就「生涯大滿貫」最年輕男選手

西班牙22歲網球猛將艾卡拉茲今天直言，他「渴望」拿下自己首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫的最年輕男子選手，並稱這是他今年...

澳網／費德勒退休多年還打贏世界第12！網：可以準備復出了

現年44歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2022年宣布退休後，首度重返澳洲網球公開賽場地，他將在周六晚上擔任「2026年澳網開幕典禮」主秀嘉賓，與阿格西（Andre Agassi

納入國際積分 全國青少年高爾夫巡迴賽2月高雄大崗山開打

高雄是日韓高爾夫選手冬訓重鎮，也是南部高爾夫球青少年的重要戰場，為接軌國際，台灣青少年高爾夫協會、高雄市青少年高爾夫運動...

長榮航空高爾夫球公開賽 首站澳洲布里斯本登場

長榮航空今天正式宣布將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程，除了享受長榮航空的五星級服務外...

桌球／林昀儒鄭怡靜遭逆轉 無緣WTT球星挑戰賽8強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天率先取得聽牌，可惜終場仍以2比3遭...

高球／TLPGA第八、九屆理事長交接 黃璧洵接下印璽期盼開創新局

TLPGA台灣女子職業高爾夫協會今日於東華菁英高爾夫俱樂部舉辦「第八、九屆理事長交接典禮」，會場冠蓋雲集，除TLPGA會員，眾多贊助企業、球場先進、協力廠商與媒體亦蒞臨晚會見證重要時刻。第九屆理事長黃

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。