澳網／費德勒退休多年還打贏世界第12！網：可以準備復出了

現年44歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2022年宣布退休後，首度重返澳洲網球公開賽場地，他將在周六晚上擔任「2026年澳網開幕典禮」主秀嘉賓，與阿格西（Andre Agassi）等人進行表演賽。今天他在球場上與現今世界排名第12的挪威好手魯德（Casper Ruud）打練習賽，以7比2拿下勝利，令球迷感到驚呼。

練習賽吸引許多球迷觀賽，一睹瑞士天王的風采，費德勒曾在2019年法網32強與魯德交手，以直落三輕鬆拿下勝利，費德勒今天在搶七練習賽再度以7比2勝出。

Roger Federer beating Casper Ruud in a tiebreak on Rod Laver Arena.



Enjoy! pic.twitter.com/KNd5GTVhaO — José Morgado (@josemorgado) January 16, 2026

畫面曝光後引發球迷熱議，「好懷念這種打法」、「費德勒看起來還是很棒」、「可以準備復出了」、「給他一些比賽練習，甚至能再度打進澳網8強」、「就像騎腳踏車，給他一周就能贏下8強賽」。

雖然魯德與費德勒職業生涯沒太多重疊，但費德勒一直很欣賞魯德的天賦。早在2017年，這位瑞士天王就曾預言魯德會成為接棒「三巨頭」的代表人物之一，魯德曾3度打進大滿貫決賽，但都以亞軍收場。

魯德也多次表達對費德勒的喜愛與敬佩，「他各方面都非常獨特，是超級酷的人。雖然我和他私交沒很深，但可以感覺到，不管他走到哪裡，都讓人覺得親切。」

值得一提的是，周杰倫日前參加「一分大滿貫」被ACE球秒殺，之後周杰倫在後台遇到費德勒，周杰倫分享自己有打一分大滿貫，費德勒直說：「我有看到，那顆ACE，我還在想你要準備反拍。」周杰倫笑回：「我連球都沒碰到，或許看看明年吧！」