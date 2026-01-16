快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

澳網／艾卡拉茲渴望奪冠 成就「生涯大滿貫」最年輕男選手

中央社／ 墨爾本16日綜合外電報導
阿爾卡拉斯今天直言，他「渴望」拿下自己首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫的最年輕男子選手。 法新社
阿爾卡拉斯今天直言，他「渴望」拿下自己首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫的最年輕男子選手。 法新社

西班牙22歲網球猛將阿爾卡拉斯今天直言，他「渴望」拿下自己首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫的最年輕男子選手，並稱這是他今年的主要目標。

法新社報導，男單世界排名第一的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）是本屆澳網奪冠熱門人選之一，另一位則是他的義大利勁敵、連續兩屆澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）。

阿爾卡拉斯在四大滿貫賽中獨缺澳網冠軍，他的澳網最佳成績是分別於2024年、2025年打進8強。

如果阿爾卡拉斯今年順利奪冠，他將超越西班牙同胞納達爾（Rafael Nadal），成為集齊四大滿貫賽冠軍的最年輕男子選手。納達爾當年寫下這個紀錄時是24歲。

阿爾卡拉斯澳網首戰將對上世界排名第79的澳洲好手華爾頓（Adam Walton），他表示自己已迫不及待想要上場。

阿爾卡拉斯談道：「我想這是我今年的主要目標。」他日前曾在氣氛輕鬆的韓國表演賽擊敗辛納，這是他在澳網前唯一的熱身賽。

「我真的渴望奪冠，也希望在這裡打出非常棒的成績。我會盡力調整到最佳狀態。」

阿爾卡拉斯說：「我對賽事開打感到非常興奮。」

澳網 納達爾 辛納

延伸閱讀

澳網／男單籤表出爐！辛納尋求3連霸4強可能遇約帥、決賽阿卡

周杰倫澳網「一球未接」遭淘汰　狄志為力挺：真正的人生贏家

澳網／一分大滿貫賽連退男子名將 葛藍喬安娜人氣攀升

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

相關新聞

澳網／艾卡拉茲渴望奪冠 成就「生涯大滿貫」最年輕男選手

西班牙22歲網球猛將艾卡拉茲今天直言，他「渴望」拿下自己首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫的最年輕男子選手，並稱這是他今年...

澳網／費德勒退休多年還打贏世界第12！網：可以準備復出了

現年44歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2022年宣布退休後，首度重返澳洲網球公開賽場地，他將在周六晚上擔任「2026年澳網開幕典禮」主秀嘉賓，與阿格西（Andre Agassi

納入國際積分 全國青少年高爾夫巡迴賽2月高雄大崗山開打

高雄是日韓高爾夫選手冬訓重鎮，也是南部高爾夫球青少年的重要戰場，為接軌國際，台灣青少年高爾夫協會、高雄市青少年高爾夫運動...

長榮航空高爾夫球公開賽 首站澳洲布里斯本登場

長榮航空今天正式宣布將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程，除了享受長榮航空的五星級服務外...

桌球／林昀儒鄭怡靜遭逆轉 無緣WTT球星挑戰賽8強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天率先取得聽牌，可惜終場仍以2比3遭...

高球／TLPGA第八、九屆理事長交接 黃璧洵接下印璽期盼開創新局

TLPGA台灣女子職業高爾夫協會今日於東華菁英高爾夫俱樂部舉辦「第八、九屆理事長交接典禮」，會場冠蓋雲集，除TLPGA會員，眾多贊助企業、球場先進、協力廠商與媒體亦蒞臨晚會見證重要時刻。第九屆理事長黃

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。