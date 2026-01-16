澳網／艾卡拉茲渴望奪冠 成就「生涯大滿貫」最年輕男選手

西班牙22歲網球猛將阿爾卡拉斯今天直言，他「渴望」拿下自己首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫的最年輕男子選手，並稱這是他今年的主要目標。

法新社報導，男單世界排名第一的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）是本屆澳網奪冠熱門人選之一，另一位則是他的義大利勁敵、連續兩屆澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）。

阿爾卡拉斯在四大滿貫賽中獨缺澳網冠軍，他的澳網最佳成績是分別於2024年、2025年打進8強。

如果阿爾卡拉斯今年順利奪冠，他將超越西班牙同胞納達爾（Rafael Nadal），成為集齊四大滿貫賽冠軍的最年輕男子選手。納達爾當年寫下這個紀錄時是24歲。

阿爾卡拉斯澳網首戰將對上世界排名第79的澳洲好手華爾頓（Adam Walton），他表示自己已迫不及待想要上場。

阿爾卡拉斯談道：「我想這是我今年的主要目標。」他日前曾在氣氛輕鬆的韓國表演賽擊敗辛納，這是他在澳網前唯一的熱身賽。

「我真的渴望奪冠，也希望在這裡打出非常棒的成績。我會盡力調整到最佳狀態。」

阿爾卡拉斯說：「我對賽事開打感到非常興奮。」