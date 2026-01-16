快訊

納入國際積分 全國青少年高爾夫巡迴賽2月高雄大崗山開打

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2026 CTBC TECH Certified 全國青少年積分巡迴賽2月高雄大崗山開打。圖／中信科技大學高爾夫國際學院提供
2026 CTBC TECH Certified 全國青少年積分巡迴賽2月高雄大崗山開打。圖／中信科技大學高爾夫國際學院提供

高雄是日韓高爾夫選手冬訓重鎮，也是南部高爾夫球青少年的重要戰場，為接軌國際，台灣青少年高爾夫協會、高雄市青少年高爾夫運動發展協會攜手中信科技大學高爾夫國際學院推動2026 CTBC TECH Certified 全國青少年積分巡迴賽，首度整合國際積分系統，讓青少年選手不必遠赴海外，也能累積世界舞台的入場券。

這場巡迴賽將於2月24日在高雄大崗山高爾夫球場揭幕，全年規畫6站，橫跨高雄與台南地區，首度整合世界業餘高爾夫排名WAGR、中國高爾夫球協會青少年積分CJGR與美國青少年高爾夫積分榜JGS等國際積分系統。其中，年終壓軸賽事「菁英比洞賽」將於台南高爾夫球場登場，透過競賽累積經驗，選出真正具備國際競爭力的選手。

中信科大高爾夫國際學院副教授兼執行長郭憲睿指出，巡迴賽自2023年啟動以來，已累積12場賽事，涵蓋U13至U19，並向上延伸至U23大專組，至今已有超過10位選手成功取得WAGR積分。

今年起，賽事與中信科大高爾夫國際學院深度結合，將培訓分為選手組、一般組、俱樂部管理組，並依年齡層劃分五大培訓梯隊，從 U10 一路銜接至 U23，嘗試建立一條橫跨校園、社區與產業的完整人才管道。

「關鍵不只比賽，還有同步導入教育與產業」郭憲睿表示，高爾夫在國際上本就是結合教育、產業與運動的綜合型項目，學院成立之初以高爾夫進校園與社區為核心，將運動技能、制度認證與產業理解同步納入。

今年起，高爾夫也正式納入中信國際學校體系的必修課程，並推動運動技能等級評定三段九級369 洞制度，以更量化、可複製的方式，降低高爾夫運動的進入門檻，擴大基層人口。

郭憲睿說，該賽事納入2026 高雄運動品牌賽事，不僅是對賽事品質的肯定，更象徵地方政府在運動政策上，開始從單點活動，轉向長期品牌與人才培育的支持。

未來中信科大申請115 年全民運動署補助推動高爾夫運動試辦計畫，並納入巡迴賽實作，這套模式若能成功，將成為台灣運動項目從校園到產業轉型的範本，讓這場高爾夫巡迴賽，為台灣青少年鋪設更長遠的路。

2026 CTBC TECH Certified 全國青少年積分巡迴賽2月高雄大崗山開打。圖／中信科技大學高爾夫國際學院提供
2026 CTBC TECH Certified 全國青少年積分巡迴賽2月高雄大崗山開打。圖／中信科技大學高爾夫國際學院提供

