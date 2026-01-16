長榮航空高爾夫球公開賽 首站澳洲布里斯本登場

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
長榮航空開辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，首站賽事於4月13日開打，選定澳洲布里斯本為舉辦地，並與合作旅行社規劃全方位豪華高球旅遊行程，即日起開放報名。圖／長榮航空提供
長榮航空開辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，首站賽事於4月13日開打，選定澳洲布里斯本為舉辦地，並與合作旅行社規劃全方位豪華高球旅遊行程，即日起開放報名。圖／長榮航空提供

長榮航空今天正式宣布將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程，除了享受長榮航空的五星級服務外，更可征戰各大知名高爾夫球場。首場比賽將於4月13日在澳洲布里斯本盛大登場，即日起開放報名，更提供早鳥價團費現折1萬元的優惠。

「長榮航空高爾夫球公開賽」首站比賽選定澳洲布里斯本，結合旅行社打造「全方位豪華高球旅遊」，規畫7天6夜的行程，球友們可一次挑戰4座黃金海岸冠軍級球場，本次決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，此球場由5屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

此次往返布里斯本航班將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，從出發開始即享受最貼心的空中尊榮服務，賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村的Marina View房型，有專屬陽台可直望遊艇碼頭的開闊景致，讓球友們在賽事之餘也能享受猶如度假的愉悅時光；美食饗宴上，特別安排球友們體驗榮獲2025帽子餐廳的高級海鮮餐廳「Blowfish Qcean Grill +Bar」，從鮮嫩多汁的龍蝦、鮮美無比的鮭魚，到美味誘人的生蠔，每一道菜都能帶來豐富的味蕾體驗。

「長榮航空高爾夫球公開賽」決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，該球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。長榮航空提供
「長榮航空高爾夫球公開賽」決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，該球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。長榮航空提供

長榮航空高爾夫球公開賽頒獎晚宴將加碼多項好禮，冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票1張，現場也會舉辦抽獎活動，送出包含免費機票及多項精美好禮，讓每位球友們都有機會成為幸運之星。長榮航空高爾夫球公開賽下半年將移師日本愛媛縣舉辦，未來將開辦更多精彩行程及賽事，藉此將各地的觀光魅力與高球文化完美結合。

此外，長榮航空特別結合雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊與尊榮假期等擁有豐富高爾夫球旅遊經驗團隊，共同開創「長榮航空高爾夫假期」系列產品，目前已有日本愛媛縣、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本4個城市的團體旅遊產品，每項產品首發團均有超值優惠，歡迎喜愛高爾夫球的民眾們可以前往合作旅行社了解更多行程資訊。

