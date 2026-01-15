桌球／林昀儒鄭怡靜遭逆轉 無緣WTT球星挑戰賽8強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天率先取得聽牌，可惜終場仍以2比3遭到中國組合逆轉，無緣挺進8強。

剛稱霸WTT杜哈冠軍賽男單賽場的林昀儒，不僅進帳本季首冠，同時世界排名重回前10名，而他在本週續戰杜哈球星挑戰賽，除了拚男單賽事外，還與鄭怡靜聯手征戰混雙，兩人名列第4種子，首輪面對從資格賽出線、平均年齡不滿20歲的「中國組合」陳俊菘、秦宇軒。

此役首局開打後，林昀儒、鄭怡靜意外面臨苦戰，無法有效限制對手情況下，處於被動局面，後段更被連得5分以5比11讓出，所幸第2局台灣組合慢慢找回節奏，就算遭化解2個局點，仍穩扎穩打以12比10扳平戰局，加上林昀儒、鄭怡靜第3局化解2個局點，再以12比10逆轉拿下。

手握聽牌優勢的林昀儒、鄭怡靜，在第4局未能順利提前結束比賽，以7比11落敗，讓雙方必須進入決勝第5局，而台灣組合在關鍵時刻發揮不如預期，開局就陷入1比6大幅落後，積極搶攻依舊沒辦法扭轉局勢，終場以6比11遭到逆轉，無緣前進8強。

另外，台灣新生代男雙組合洪敬愷、張佑安，通過資格賽的考驗後，今天在首輪面對「中國組合」黄友政、温瑞博，可惜拚戰逼近25分鐘，最後還是以5比11、11比5、4比11、8比11落敗，無法搶下晉級資格。