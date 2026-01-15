高球／TLPGA第八、九屆理事長交接 黃璧洵接下印璽期盼開創新局

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
TLPGA第八屆第九屆理事長交接儀式由TLPGA顧問主持律師孫德至擔任監交人(右)，TLPGA第八屆理事長劉依貞(中)將印璽交接給TLPGA第九屆理事長黃璧洵。(TLPGA提供_葉勇宏攝)

TLPGA台灣女子職業高爾夫協會今日於東華菁英高爾夫俱樂部舉辦「第八、九屆理事長交接典禮」，會場冠蓋雲集，除TLPGA會員，眾多贊助企業、球場先進、協力廠商與媒體亦蒞臨晚會見證重要時刻。第九屆理事長黃璧洵率領理、監事及工作團隊，在今天正式接棒後，期許全新陣容能夠在未來持續努力，為女子台巡賽與國內女子選手開拓更大的賽事環境，同時提升TLPGA的國際地位。

第八屆理事長劉依貞率先上台致上卸任感言時表示：「我衷心感謝所有支持TLPGA的企業與個人團體，因為你們，台巡賽才能有尊嚴地站上國際，台灣選手才有發揮的舞台及後盾。也要感謝所有並肩作戰的工作團隊及協力夥伴們，你們是支撐協會運作的幕後功臣。

這一路走來，我秉持著『誠信公正、尊重專業、心懷感恩』的原則來推動會務，我也將這12個字，傳承給第九屆理、監事團隊。我卸任之後，將回歸教育工作，期許能為高爾夫紮根，盡一份心力。」

新任理事長黃璧洵自前理事長劉依貞手中接下印璽，隨後於致詞時指出：「協會成立至今已24年，能有今天的成果，都是歷任理事長、理監事所帶領的團隊及歷年支持TLPGA的企業界及贊助商、球場界和媒體界及義工們長期的付出累積下來的成果，本人在此向所有幫助TLPGA的各界貴人表達最誠摯的感謝與敬意。

接下來三年我將帶領本屆團隊一起努力，延續好高爾夫的精神，並落實提升運動環境，推動選手發展，強化協會運作穩定，持續辦好既有賽事，爭取更多企業支持，為選手打造更好的發展環境以及促進國際交流與資源整合，與國際組織建立橋樑，為選手開拓更大視野與發展機會，也誠摯請大家繼續支持本人帶領的團隊，讓協會持續成長，讓女子台巡賽的未來更加穩固壯大。」

本屆TLPGA新任理事長、副理事長、理監事名單如下：理事長黃璧洵，副理事長葉欣寧、呂雅惠，理事黃思瑄、黃璧洵、葉欣寧、呂雅惠、林秝萱、黃玉珍、陳依妏、陳思涵、張瑄屏，常務監事蔡文英，監事蔡文英、倪珮儀、陳之敏。

