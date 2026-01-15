印度羽賽／林俊易直落二勝出 晉男單8強

世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單次輪以直落二擊敗愛爾蘭好手阮日，攜手另名台灣好手戚又仁打進8強。

近期升格「人夫」的林俊易目前世界排名12名，這次在印度公開賽首輪擊退自家人李佳豪、順利為新賽季開胡，今天則在男單次輪對戰世界排名28名的愛爾蘭籍越南裔好手阮日，同時是兩人首度在賽場正面交鋒。

此役首局開打後，林俊易一開始打出不錯氣勢，手握6比2領先，就算一度陷入亂流遭到扳平比分，不過林俊易並未自亂陣腳，隨即回敬連得5分攻勢，再次擴大分差，就算被對手化解3個賽末點，林俊易依舊以21比16先馳得點。

取得聽牌優勢的林俊易第2局與對手形成激戰，只是在技術暫停後，林俊易一度處於12比15落後，所幸在他積極搶攻情況下，不僅扳成17比17平手，接著更連拿4分直取勝利，終場林俊易再以21比17晉級男單8強，並將面對日本西本拳太、印度森恩（LakshyaSen）對戰勝方，爭取躋身4強之列的資格。

另名世界排名31名的台灣好手戚又仁，在首輪扳倒世界排名第8的法國新星藍尼爾（Alex Lanier）後，今天持續上演驚奇，花費49分鐘以21比17、21比15力退世界排名26名的丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke），同樣闖進男單8強，接下來將迎戰去年世界錦標賽銅牌的加拿大好手賴浩俊。