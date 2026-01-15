印度羽賽／李哲輝楊博軒扳倒馬來西亞組合 闖男雙8強

快訊

中央社／ 台北15日電
我國男雙組合楊博軒／李哲輝。 新華社
BWF超級750系列的印度羽球公開賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒今天在次輪以21比14、17比21、21比14，扳倒第6種子的馬來西亞組合吳世飛、侞薩尼，順利取得8強門票。

羽球男雙世界排名第15的李哲輝、楊博軒，在今年首戰馬來西亞公開賽首輪提前遭淘汰後，本週前進世界羽球聯盟（BWF）印度公開賽，不僅如願在新賽季開胡，今天更扳倒世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛、侞薩尼（Nur Izzuddin Mohd Rumsani），順勢搶下8強資格。

李哲輝、楊博軒過去8度面對「馬來西亞組合」僅進帳2勝，且處於對戰3連敗。所幸今天台灣組合在首局開打後打出不俗氣勢，就算一開始陷入落後，不過李哲輝、楊博軒在技術暫停後手感急速升溫，中間還繳出連得5分攻勢鎖定戰局，幫助台灣組合以21比14先馳得點。

第2局與對手鏖戰到尾聲才以17比21讓出、遭到扳平戰局，但李哲輝、楊博軒進入決勝第3局迅速調整節奏，開局就手握5比1領先打出氣勢，並在技術暫停後不斷擴大分差，早早鎖定戰果，最後靠著楊博軒把握對手給予網前機會，成功兌現賽末點，再以21比14晉級男雙8強。

李哲輝、楊博軒挺過對戰劣勢的考驗後，接下來將面對世界排名第2馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯以及日本組合野村拓海、霜上雄一對戰的勝方，積極爭取本季BWF巡迴賽首張4強門票。

