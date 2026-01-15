澳網／男單籤表出爐！辛納尋求3連霸4強可能遇約帥、決賽阿卡

2026澳洲網球公開賽男單籤表公布，如果沒爆冷，尋求三連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner）與西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）決賽才會碰頭。

身為第2種子辛納首輪對上世界排名94的法國好手加斯頓（Hugo Gaston），8強假想敵是美國第8種子謝爾頓（Ben Shelton），4強則是塞爾維亞老將約克維奇（Novak Djokovic），如果都沒爆冷，總決賽才會碰上阿爾卡拉斯。

阿爾卡拉斯是大會頭號種子，首輪對上地主好手華頓（Adam Walton），8強潛在對手是地主「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），4強可能碰到德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），決賽才有機會碰上辛納或約克維奇。

約克維奇生涯24座大滿貫有10座在澳網，本屆他沒有參加熱身賽，名列大會第4種子，首輪遭遇世界排名第71的西班牙好手馬丁尼茲（Pedro Martinez），8強假想敵是義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），接下來要連過辛納和阿爾卡拉斯才能奪冠。