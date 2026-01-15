澳網／男單籤表出爐！辛納尋求3連霸4強可能遇約帥、決賽阿卡
2026澳洲網球公開賽男單籤表公布，如果沒爆冷，尋求三連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner）與西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）決賽才會碰頭。
身為第2種子辛納首輪對上世界排名94的法國好手加斯頓（Hugo Gaston），8強假想敵是美國第8種子謝爾頓（Ben Shelton），4強則是塞爾維亞老將約克維奇（Novak Djokovic），如果都沒爆冷，總決賽才會碰上阿爾卡拉斯。
阿爾卡拉斯是大會頭號種子，首輪對上地主好手華頓（Adam Walton），8強潛在對手是地主「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），4強可能碰到德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），決賽才有機會碰上辛納或約克維奇。
約克維奇生涯24座大滿貫有10座在澳網，本屆他沒有參加熱身賽，名列大會第4種子，首輪遭遇世界排名第71的西班牙好手馬丁尼茲（Pedro Martinez），8強假想敵是義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），接下來要連過辛納和阿爾卡拉斯才能奪冠。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言