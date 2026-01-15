印度羽賽／連兩輪下剋上！戚又仁勇闖8強

我國世界排名31的男單好球戚又仁在印度公開賽連過兩關，首輪先直落二拍下名列第6種子的法國好手拉尼耶（Alex Lanier），今天再以21：17、21：15拍下丹麥世界排名26的基姆奇（Rasmus Gemke），成為第一位晉級8強的台將；男雙李哲輝／楊博軒則是連兩天挺過3局大戰考驗，接棒挺進8強。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美元，寶島羽將共有9組挺過首輪，今天陸續上陣爭取8強門票。戚又仁和「左手重砲」林俊易是男單16強的台將代表，今天先上陣的戚又仁第一局8：8時連拿5分取得領先，以21：17先下一城。

戚又仁第二局最多握有12：7優勢，雖被基姆奇追到15：16，不過關鍵時刻戚又仁展現轉守為攻美技，直接連下5分收穫勝利。

男雙組合李哲輝／楊博軒昨天3局大戰打下丹麥組合，今天碰馬來西亞世界排名第7的吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），首局8：9落後下連趕4分逆轉，接續又打出一波連拿5分攻勢，拉開差距下以21：14先下一城。

第二局寶島男雙10：13落後下先連拿3分扳平戰局，但16：16時被連拿3分，以17：21讓出，連兩天打到決勝局。

李楊配決勝局打出4：0的開節攻勢，加上翻網而過的幸運球助陣，換場時取得11：7領先，恢復比賽後也一路維持優勢，最終以21：14收下9度對戰的第3勝。

兩組男將奪勝前，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁不敵列第3種子的泰國組合，女單僅存台將黃宥薰挑戰南韓「世界球后」安洗瑩也以14：21、9：21敗陣。