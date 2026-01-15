奧運棒壘球賽門票抽籤開放登記 中華隊拚重返洛杉磯

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2028年洛杉磯奧運確定納入棒、壘球賽，世界棒壘球總會（WBSC）官網指出，門票抽籤登記已經開放。 美聯社
2028年洛杉磯奧運確定納入棒、壘球賽，世界棒壘球總會（WBSC）官網指出，門票抽籤登記已經開放，代表獲得奧運門票的第一步正式開啟，將於今年分階段發售。

最近一屆奧運棒球賽是2020年東京奧運，當時受到疫情影響閉門進行，完全不開放觀眾進場，參賽球隊也從8隊降為6隊，地主日本奪下隊史首面金牌，中華隊末能晉級奧運。

WBSC官網指出，2008年北京奧運已過20多年，棒、壘球愛好者將再次有機會親自到場觀戰，見證備受期待的賽事重返奧運，棒球賽將在道奇球場、壘球賽則在奧克拉荷馬市舉行。

想要進場觀戰的球迷必須在tickets.la28.org註冊，並建立個人帳戶，否則無法參加門票抽籤。

洛杉磯奧運棒球賽維持6隊參賽，將於2028年7月13日開打，為期一周進行12場比賽，在7月19日決定金牌；壘球賽7月23日開打，同樣一周但有17場比賽，7月29日進行金牌戰。

中華隊曾在洛杉磯奧運奪下銅牌，不過當時還是表演賽性質，1992年巴塞隆納奧運獲得銀牌，寫下隊史最佳紀錄，2004年雅典奧運、2008年北京奧運都排名第5，京奧寫下國際賽首次輸給中國大陸隊的紀錄，後年能否重返洛杉磯奧運仍待觀察。

棒球 中華隊 道奇

