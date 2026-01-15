澳網／周杰倫笑稱以後要練猜拳 林書豪開酸：動都沒動救命！
周杰倫昨天登上澳洲網球公開賽「1分大滿貫」，猜拳猜輸對手約維奇（Petar Jovic），結果約維奇強悍的發球，讓周董球都沒碰到就落敗，讓許多人看傻眼。好友林書豪也在社群平台「落井下石」。
周杰倫昨天賽前與球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）相見歡，他的出場備受外界關注，不料站在原地，沒碰到球就被秒殺。周杰倫賽後發限時動態表示，「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名了。」
周杰倫也笑說，「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」
林書豪則錄一段影片開玩笑地說：「哇塞，我教了我的網球徒弟教了一個月，很努力很認真，終於有機會去表現他的能力，發球來了，動都沒動，都沒接到球，救命！」
