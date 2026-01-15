快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

世足／美國睽違32年當主辦國 全球5億筆申請抽籤搶票

中央社／ 洛杉磯14日專電
美國媒體估計2026年世界盃大約有700萬張門票，FIFA將在這5億筆的申請當中，透過抽籤方式分配門票。 路透
美國媒體估計2026年世界盃大約有700萬張門票，FIFA將在這5億筆的申請當中，透過抽籤方式分配門票。 路透

2026年世界盃足球賽由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，多數比賽在美國舉行，國際足總今天公布，首波登記抽籤購票已截止，全球超過5億筆申請。

國際足球總會（FIFA）今天發布新聞稿指出，從去年12月11日到今年1月13日開放申請購票，33天之間，平均每天收到1500萬筆申請；5億筆的數字，來自一個球迷可登記多場比賽、多張門票的累計。

美國媒體估計2026年世界盃大約有700萬張門票。FIFA將在這5億筆的申請當中，透過抽籤方式分配門票。沒有中籤者還可以在賽事接近時，購買剩餘釋出的票券。

2026年世界盃預計成為歷年規模最大的世足賽，這是賽史首度擴編為48支參賽隊伍。也是美國繼1994年之後，睽違32年再度主辦世界盃。與過去不同的是，這次橫跨北美3國，其中多場關鍵賽事與決賽都在美國。

FIFA表示，除主辦國美國、墨西哥與加拿大外，門票申請數量最多的國家還包括德國、英格蘭、巴西、西班牙、葡萄牙、阿根廷與哥倫比亞。

FIFA新聞稿指出，這階段最熱門的場次是6月27日在邁阿密舉行的哥倫比亞對葡萄牙之戰，其次是6月18日在墨西哥於瓜達拉哈拉（Guadalajara）迎戰南韓，而7月19日在紐約的冠軍決賽排名第3，接著是6月11日墨西哥對南非的開幕戰。

世足賽 英格蘭

延伸閱讀

美國打擊依賴社福移民 將暫停俄泰等75國簽證辦理

川普：丹麥無法阻止中俄占領格陵蘭 美國有能力做到

好讀周報／美法庭首次審外國領袖！川普下令襲委國擒馬杜洛 押回紐約

美去年11月零售銷售成績 優於預期

相關新聞

世足／美國睽違32年當主辦國 全球5億筆申請抽籤搶票

2026年世界盃足球賽由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，多數比賽在美國舉行，國際足總今天公布，首波登記抽籤購票已截止，全球...

澳網／男單籤表出爐！辛納尋求3連霸4強可能遇約帥、決賽阿卡

2026澳洲網球公開賽男單籤表公布，如果沒爆冷，尋求三連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner）與西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）決賽才會碰頭。 身為第2種子辛納首輪

印度羽賽／連兩輪下剋上！戚又仁勇闖8強

我國世界排名31的男單好球戚又仁在印度公開賽連過兩關，首輪先直落二拍下名列第6種子的法國好手拉尼耶（Alex Lan...

足球／史上首次 中國男足破冰闖入亞足聯U23亞洲盃8強

這次，「打平就出線」的願望終於實現了。沙烏地阿拉伯利雅德14日舉行的2026年亞足聯U23男足亞洲盃D組最後一輪比賽中，...

奧運棒壘球賽門票抽籤開放登記 中華隊拚重返洛杉磯

2028年洛杉磯奧運確定納入棒、壘球賽，世界棒壘球總會（WBSC）官網指出，門票抽籤登記已經開放，代表獲得奧運門票的第一...

澳網／周杰倫笑稱以後要練猜拳 林書豪開酸：動都沒動救命！

周杰倫昨天登上澳洲網球公開賽「1分大滿貫」，猜拳猜輸對手約維奇（Petar Jovic），結果約維奇強悍的發球，讓周董球都沒碰到就落敗，讓許多人看傻眼。好友林書豪也在社群平台「落井下石」。 周杰

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。