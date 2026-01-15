世足／美國睽違32年當主辦國 全球5億筆申請抽籤搶票
2026年世界盃足球賽由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，多數比賽在美國舉行，國際足總今天公布，首波登記抽籤購票已截止，全球超過5億筆申請。
國際足球總會（FIFA）今天發布新聞稿指出，從去年12月11日到今年1月13日開放申請購票，33天之間，平均每天收到1500萬筆申請；5億筆的數字，來自一個球迷可登記多場比賽、多張門票的累計。
美國媒體估計2026年世界盃大約有700萬張門票。FIFA將在這5億筆的申請當中，透過抽籤方式分配門票。沒有中籤者還可以在賽事接近時，購買剩餘釋出的票券。
2026年世界盃預計成為歷年規模最大的世足賽，這是賽史首度擴編為48支參賽隊伍。也是美國繼1994年之後，睽違32年再度主辦世界盃。與過去不同的是，這次橫跨北美3國，其中多場關鍵賽事與決賽都在美國。
FIFA表示，除主辦國美國、墨西哥與加拿大外，門票申請數量最多的國家還包括德國、英格蘭、巴西、西班牙、葡萄牙、阿根廷與哥倫比亞。
FIFA新聞稿指出，這階段最熱門的場次是6月27日在邁阿密舉行的哥倫比亞對葡萄牙之戰，其次是6月18日在墨西哥於瓜達拉哈拉（Guadalajara）迎戰南韓，而7月19日在紐約的冠軍決賽排名第3，接著是6月11日墨西哥對南非的開幕戰。
