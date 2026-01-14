澳網／一分大滿貫賽連退男子名將 葛藍喬安娜人氣攀升

澳網表演賽「一分大滿貫」，台英混血女將葛藍喬安娜雖然在決賽落敗，以亞軍作收，但因陸續打敗澤瑞夫、基里洛斯等男子名將，讓她的人氣直線攀升，取得意想不到的收穫。

澳洲網球公開賽新推出的表演賽「一分大滿貫」，主打讓業餘選手與職業選手正面交鋒，發球權透過猜拳決定，採取1分定勝負的單淘汰制，不僅考驗整體穩定性，還需要一些運氣加持，包含阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、斯威雅蒂（Iga Swiatek）、辛納（Jannik Sinner）等名將都參與盛事。

日前甫於國際女子網球協會（WTA）坎培拉女網賽封后、代表台灣披掛上陣的葛藍喬安娜，如願通過資格賽考驗，開啟一路過關斬將挺進決賽的驚奇之旅，尤其32強與3屆大滿貫亞軍的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）來回20拍後勝出，堪稱這次賽事的一大亮點。

接著，葛藍喬安娜陸續擊敗澳洲名將基里洛斯（Nick Kyrgios）、希臘女將薩卡瑞（MariaSakkari），甚至在4強拍落巴黎奧運女單銀牌的克羅埃西亞好手薇琪克（Donna Vekic），順利挺進決賽；可惜葛藍喬安娜因為回擊出界，終場不敵澳洲業餘選手史密斯（Jordan Smith），以亞軍作收。

即便與冠軍獨享的100萬澳元（約新台幣2114萬元）擦肩而過，葛藍喬安娜連挫多名網壇名將的精彩表現，已經獲得外界關注，讓她的個人社群媒體Instagram（IG）追蹤人數突破萬人，算是另類的收穫。