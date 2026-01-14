澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

年度第一場大滿貫澳網18日點燃戰火，本周除會外賽先登場，今天晚上更進行冠軍可獨得100萬澳幣獎金的「一分大滿貫」，除亞洲流行天王周杰倫亮相，台灣女將葛藍喬安娜更扮演大黑馬，一路挺進決賽，可惜壓軸戰擊球出界，不敵地主男將史密斯（Jordan Smith），以1分差錯過千萬台幣獎金。

去年首度舉辦的「一分大滿貫」，結合娛樂性質，一分就決定勝負，48位參賽陣容包含職業好手、業餘高手和名人，周杰倫就是受邀名人之一，不過他第一戰就被對手發出「愛司」，連球都沒碰到就落敗。

昨天會外賽失利的葛藍喬安娜也登上中央球場，且一路過關展將，首輪擊敗美國女將列普琴科（Varvara Lepchenko），第二輪更擊敗東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），讓場邊觀戰的西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都不可置信。

第三輪葛藍喬安娜面對地主「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），選擇發球的寶島女將再度取勝，8強又擊退希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari），4強面對克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic）再過關，勇闖最終戰。

可惜壓軸賽面對地主史密斯，葛藍喬安娜發球後接對手的回發球出界，1分之差錯過生涯最大筆獎金，但一路晉級的過程仍讓知名度大開。