澳網／台灣之光！葛藍喬安娜過關斬將 打進一分大滿貫決賽

聯合新聞網／ 綜合報導
代表台灣出賽的葛藍喬安娜。截圖自畫面
代表台灣出賽的葛藍喬安娜。截圖自畫面

澳網趣味性質爭奪百萬澳幣高額獎金的「一分大滿貫」今天進行，48名選分成64籤(前16種子輪空)，在周杰倫首輪出局之後，女單世界排名117台灣球員葛藍喬安娜，首輪對上女單排名第146的列普琴科（Varvara Lepchenko），來回12球順利晉級第二輪。

第二輪面對男子世界排名第三德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)，喬安娜發球權，與對手對抽成功，讓澤瑞夫擊球出界，取得勝利，晉級第三輪。

第三輪面對澳洲地主「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），喬安娜再度又是發球，一發球基里洛斯回擊就出界，闖進八強。

八強賽迎戰薩卡莉再度獲勝，進軍四強。四強再度擊敗女將維基奇，進軍決賽。

