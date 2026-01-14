聽新聞
澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三澤瑞夫
澳網趣味性質爭奪百萬澳幣高額獎金的「一分大滿貫」今天進行，48名選分成64籤(前16種子輪空)，在周杰倫首輪出局之後，女單世界排名117代表台灣的葛藍喬安娜，首輪對上女單排名第146的列普琴科（Varvara Lepchenko），來回12球順利晉級第二輪。
第二輪面對男子世界排名第三德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)，喬安娜發球權，與對手對抽成功，讓澤瑞夫擊球出界，取得勝利，晉級第三輪。
1 Point upset! Joanna Garland eliminates Alex Zverev, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/qtwUyLxwkn— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
