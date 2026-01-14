快訊

澳網／（一球大滿貫）ACE球！周杰倫揮拍都來不及 遭澳洲陪練員秒殺

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

澳網／周杰倫揮拍都來不及！遭澳洲陪練員秒殺

聯合新聞網／ 綜合報導
周杰倫。截圖自比賽畫面
周杰倫。截圖自比賽畫面

華語樂壇天王周杰倫登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」，對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic）。

比賽用「剪刀石頭布」決定發球權，業餘選手有2次發球機會；職業選手僅1次發球機會。周董猜拳出石頭，約維奇出布。約維奇發球角度犀利，周杰倫完全無法回球，被秒殺。

女單世界排名117的台灣選手葛藍喬安娜，對上女單排名第146的列普琴科（Varvara Lepchenko），來回12球順利晉級。

澳洲 周杰倫

相關新聞

澳網／周杰倫揮拍都來不及！遭澳洲陪練員秒殺

華語樂壇天王周杰倫登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」，對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic）。 比賽用「剪刀石頭布」決定發球權，業餘選手有2次發球機會；職業選手僅1次

澳網／一球大滿貫籤表周杰倫國籍 列「CHN」代表中國而非「TPE」

華語樂壇天王周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今天下午4點半開打，而根據籤表出爐，周杰倫首輪抽中對上一名24歲澳洲陪練員約維奇(Petar Jovic)，只

澳網／「一球大滿貫」周杰倫首輪對手是名陪練員 若贏將對上梅德維夫

華語樂壇天王周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今天下午4點半開打，粉絲可透愛爾達電視台和博斯運動台收看。而籤表出爐，周杰倫首輪抽中對上一名24歲澳洲陪練員約

洛杉磯奧運聖火台點燃儀式 啟動門票抽籤登記

2028年洛杉磯奧運暨帕運組織委員會今天在美國洛杉磯紀念體育場舉行奧運聖火台點燃儀式，約300名現役和退役選手齊聚一堂，...

高球／鴻海女子公開賽「地主」 吳佳晏喊出年度第一目標

2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽正式列為日巡正巡賽事，總獎金更提高到200萬美元，讓「雙重地主」吳佳晏充滿期待，2023...

台灣鴻海女子高爾夫公開賽 總獎金200萬美元創新猷

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）14日共同宣布，「2026台灣鴻海女子高爾夫公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。