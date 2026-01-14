澳網／周杰倫揮拍都來不及！遭澳洲陪練員秒殺

華語樂壇天王周杰倫登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」，對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic）。

比賽用「剪刀石頭布」決定發球權，業餘選手有2次發球機會；職業選手僅1次發球機會。周董猜拳出石頭，約維奇出布。約維奇發球角度犀利，周杰倫完全無法回球，被秒殺。

女單世界排名117的台灣選手葛藍喬安娜，對上女單排名第146的列普琴科（Varvara Lepchenko），來回12球順利晉級。