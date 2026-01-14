快訊

高球／鴻海女子公開賽「地主」 吳佳晏喊出年度第一目標

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
旅日高球好手吳佳晏（左）和日本「絲帶女孩」河本結一同在記者會上揮毫。記者曾思儒／攝影
旅日高球好手吳佳晏（左）和日本「絲帶女孩」河本結一同在記者會上揮毫。記者曾思儒／攝影

2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽正式列為日巡正巡賽事，總獎金更提高到200萬美元，讓「雙重地主」吳佳晏充滿期待，2023年開始旅日的她更以年度排名第一為本季目標，期待在鴻海女子公開賽就能締造佳績。

鴻海女子公開賽3月12日起一連四天將在東方高球場點燃戰火，吳佳晏除是台將指標球員，更是鴻海贊助的選手，身為「雙重地主」的她今天也出席賽事宣告記者會，並和日本「絲帶女孩」河本結一同揮毫，書寫下對賽事的期待。

寫下「春」的吳佳晏笑說，參賽壓力肯定有，很想替鴻海打下好成績，不過期待又比壓力更高，「很興奮，自己也有很多朋友會來台灣，帶她們去觀光、吃好吃的，滿有趣的。」

21歲的吳佳晏成名甚早，14歲還是業餘選手時就在TLPGA登頂，創下TLPGA史上最年輕冠軍紀錄，有「最強新人」封號；2023年旅日，去年她在大王製紙女子公開賽奪下赴日首冠，年度總排名也有13名成績。

吳佳晏今天透露，年度目標就是朝總排名第一位努力，「（日巡）每年結束會有個頒獎儀式，各賽事冠軍參加，看到第一名領到很多獎，瞬間覺得想成為那樣子的選手。」她務實說，目標當然困難，但想去挑戰，各方面自己也都有下功夫，像是體能、技術和理論等，全方位加強。

吳佳晏分享，去年5月開始改變了推桿握法，從原本右手在下的正手推法改成「鷹爪」的推桿方式，對自己是很大的突破，她笑說改變的契機很突然，是一場比賽中第二天後九洞時，「真的是推到糟糕到很離譜，再怎麼改也不會更離譜，後九洞有個休息時間，30分鐘，我去試推一下，意外滿好的，就改成這樣。」

吳佳晏 高爾夫

