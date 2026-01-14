台灣鴻海女子高爾夫公開賽 總獎金200萬美元創新猷

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
台灣鴻海女子高爾夫公開賽，台日聯合打造亞洲旗艦賽事，總獎金200萬美元創新猷。記者蕭君暉／攝影
台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）14日共同宣布，「2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽」正式列為日巡正巡賽事。此為日巡正巡賽睽違48年重返台灣，亦是JLPGA相隔46年後再度設立海外站，並為2026年度唯一海外賽事。鴻海集團（2317）自2024年起支持台灣女子高爾夫發展，今年進一步提升賽事規格，並獲日本SoftBank Corp.（軟銀公司）支持，加碼總獎金至200萬美元，成為2026年JLPGA 全年度獎金規模次高的賽事。

過去兩年，「台灣鴻海女子高爾夫公開賽」賽事以「高獎金、高積分、高強度」的「三高」定位，成功建立國際口碑；今年更迎來歷史性突破，正式獲得JLPGA認證，升格為日巡正巡賽事。14日的賽事宣告記者會上，TLPGA黃璧洵理事長、JLPGA松尾貴子副會長及鴻海科技集團巫俊毅副總經理暨發言人共同宣布，賽事正式納入JLPGA 2026年度巡迴賽程，為台灣女子高爾夫發展寫下嶄新里程碑，也達成鴻海以其在全球科技的領導地位，成功將此公開賽提升至國際等級的規模。

鴻海攜手軟銀加碼總獎金至200萬美元 JLPGA正巡賽睽違近半世紀重返台灣JLPGA為亞洲最頂尖、全球第二大的女子高球巡迴賽，不僅孕育出樋口久子、宮里藍等傳奇球星，台灣高爾夫傳奇「涂阿玉」曾於日巡橫掃 71 座冠軍、七度榮登賞金后，職業生涯累計115勝，創下全球男女高爾夫選手最多勝紀錄。

睽違近半世紀，在TLPGA、JLPGA與鴻海的攜手合作下，這場國際盛事將再度重返台灣。TLPGA黃璧洵理事長感性表示：「本次非常榮幸能與JLPGA跨國共證，成為JLPGA睽違48年的首場海外巡迴賽事，總獎金規模更提升到200萬美元，進一步提高TLPGA巡迴賽的賽事強度與國際知名度，同時也讓台灣的球迷能夠欣賞到一場高水準的高球競賽。」

JLPGA松尾貴子副會長為了本次記者會，親自從日本飛來台灣，到場獻上祝福：「過去兩年我們看見了TLPGA與鴻海辦理國際級賽事的卓越能力，今年的賽事已具備亞洲旗艦級水準，我們非常期待三月帶領日本選手們來到台灣展開一場高水準的競技。」

高球新世代對話「絲帶女孩」河本結與「台灣最強新人」吳佳晏暢談對賽事的期待今日記者會特別邀請 2025 JLPGA 積分榜第三名、在日本有極高人氣的「絲帶女孩」河本結選手站台。首度來台的她，現場揮毫寫下「煌」字春聯，在體驗台灣年節文化之餘，也流露對賽事與勝利的強烈企圖心；而代表台灣、甫於日巡賽事奪冠的鴻海贊助選手吳佳晏，則以「春」字向大家拜年，並期許自己從新春首戰出發，延續佳績、持續突破。

鴻海推廣台日體育交流，從今年初啟動「台日運動交流三部曲」，首部曲是於2月底由贊助在台灣舉行的「台日棒球國際交流賽」開始，3月初接力號召員工應援於日本東京舉辦的WBC賽事，壓軸則由本場女子高球賽隆重登場。期望將全民挺中華隊的熱情，從棒球場延伸至高爾夫賽場。

「2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽」將於3月12日至15日在桃園東方高爾夫球場盛大開打，歡迎全台高球迷現場見證「台日齊力・耀眼世界」的高壇盛會。更多賽事資訊，請追蹤「台灣鴻海女子高爾夫公開賽」官方臉書粉絲團、「鴻海科技集團」Instagram官方帳號。

