聽新聞
0:00 / 0:00
澳網／周杰倫今下午4點半登場！台灣粉絲可透過2平台收看
華語樂壇天王周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今天下午4點半開打，粉絲可透愛爾達電視台和博斯運動台收看。
「一分大滿貫」是澳網設計的全新賽制，邀請22名職業選手和10名業餘選手對決，每場比賽只有1分，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，先拿下1分就可獲勝晉級；賽制採單淘汰制，最終贏家可獲得100萬美元（約3000萬元新台幣）賽事獎金。
雙方將用「剪刀石頭布」方式決定發球權、選場地，業餘選手有2次發球機會；職業選手僅1次發球機會。
今年參賽的職業選手包括球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、日本女將大坂直美，周杰倫已承諾如果奪冠，會把獎金全數捐出。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言