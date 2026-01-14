澳網／周杰倫今下午4點半登場！台灣粉絲可透過2平台收看

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在2026年WTT多哈冠軍賽寫下重要里程碑。他在男單決賽中以直落4擊敗南韓名將張禹珍，4局比賽皆是在落後情況下完成逆轉，成功拿下新賽季首冠，也終結自己超過2年的男單「冠軍荒」，表現備受國際矚目。

2026-01-14 09:37