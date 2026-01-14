快訊

澳網／周杰倫今下午4點半登場！台灣粉絲可透過2平台收看

聯合新聞網／ 綜合報導
華語樂壇天王周杰倫。
華語樂壇天王周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今天下午4點半開打，粉絲可透愛爾達電視台和博斯運動台收看。

「一分大滿貫」是澳網設計的全新賽制，邀請22名職業選手和10名業餘選手對決，每場比賽只有1分，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，先拿下1分就可獲勝晉級；賽制採單淘汰制，最終贏家可獲得100萬美元（約3000萬元新台幣）賽事獎金。

雙方將用「剪刀石頭布」方式決定發球權、選場地，業餘選手有2次發球機會；職業選手僅1次發球機會。

今年參賽的職業選手包括球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、日本女將大坂直美，周杰倫已承諾如果奪冠，會把獎金全數捐出。

澳網 周杰倫

