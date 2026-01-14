超狂！台中這個路跑賽後龍蝦牛肉辦整桌 引網熱議

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
麗晨馬拉松路跑，提供完賽饗宴，搭棚辦桌。圖／議員周永鴻提供
台中市近年路跑活動快速成長，從過去每年約20至30場，增加至近年動輒50場以上，2024年更創下67場次新高，被外界譽為「路跑之都」。近日「麗晨台中國際馬拉松」因國際規格、競賽水準與辦桌饗宴具高度話題性，在網路被熱烈討論。

台中市政府運動局指出，透過大型路跑賽事結合企業資源與城市行銷，成功打造台中成為全台路跑活動最密集、形式最多元的城市。除具國際規模的麗晨台中國際馬拉松外，市府也支持多元型態路跑活動，包括高美濕地路跑、清水馬拉松、梨山馬拉松及萬人規模的舒跑杯等。

其中，近年更大量引入親子與休閒導向的趣味路跑，結合卡通人物、IP角色陪跑、主題造型服裝與互動式闖關設計，吸引親子家庭、年輕族群與初階跑者參與。不少賽事現場安排人氣卡通角色與跑者合影、陪同起跑，降低運動門檻，讓路跑不再只是競速比賽，而是兼具娛樂性與參與感的城市嘉年華。

「2026麗晨台中國際馬拉松」吸引來自28個國家、將近1萬2,000名國內外跑者共襄盛舉，賽事通過AIMS國際賽道認證，更以高規格獎金制度吸引國內外菁英選手參賽，全馬總冠軍獎金高達16萬元，另設年齡分組、國內選手總排名獎金，並加碼破全國紀錄獎金，成功提升賽事競技層次。

值得一提的是，麗晨馬拉松更以「跑者款待」打出口碑。主辦單位特別規劃「完賽饗宴」辦桌形式，端出龍蝦、龍膽石斑、牛肉等高檔食材，讓跑者在完成賽事後，能以最具台灣特色的方式慶祝完賽。這項安排在國內路跑賽事中少見，也成為吸引國際跑者報名的重要亮點之一。

麗晨馬拉松賽後辦桌，高級食材上桌，選手大喊過癮。圖／周永鴻提供
台中一年舉辦5、60場路跑，麗晨馬拉松吸引28國、12000名跑者參加。圖／周永鴻提供
