瑞士推動申辦2038冬奧 盼打造永續、分工合作模式

瑞士政府推動申辦2038冬季奧運，12日宣布場館不集中於單一城市，而是分散在各地舉行。比賽項目則依據當地現有條件分配，使用現有設施，盼透過申辦冬奧與帕運，展現瑞士的「永續、高效率、分工合作與現代化的奧運模式」。

瑞士政府表示，Switzerland 2038計畫目前有10個州與14個城市地區表態支持，將有120場賽事，涵蓋多種冬季運動。國際奧林匹克委員會（IOC）總部設於洛桑，這個城市被譽為「奧運之都」，瑞士首都為伯恩，因此開幕式暫定在洛桑舉行，閉幕式則可能在伯恩辦理。

瑞士奧委會主席梅茲勒（Ruth Metzler-Arnold）在記者會上對媒體說，這個全國合作的構想是瑞士最具可行的計畫，因財政風險低、不需新建大型場館、環境影響小，並能促進全國各大城市參與。她也進一步說明，國際奧會近年鼓勵分散式主辦，以避免浪費與過度建設。

梅茲勒表示，預計滑雪比賽會在克蘭蒙丹納（Crans-Montana）舉行，此地有世界盃賽事經驗；冰上曲棍球比賽會在蘇黎世、朱格（Zug）與盧加諾（Lugano）等地。瑞士是冬季運動大國，山間各城市都有完善專業的冬季運動設備，其他比賽項目則依各地現有條件分配，地點將公平分散於各語區，展現瑞士全國的團結合作。

瑞士廣播電視台（SRF）報導指出，申辦活動總預算約22億瑞士法郎（約新台幣868億元），其中82%由私人資金負擔，與以往高度依賴公共財政模式不同。有企業與投資者展現高度興趣並願意提供贊助。瑞士聯邦政府與國會仍需決定是否正式申辦，若今年通過此案與預算，申請文件需於明年提交給國際奧會，時間相當緊迫。

根據新蘇黎世報（NZZ）分析，儘管聯邦政府與國會同意舉辦奧運，仍可能面臨反對者的全民公投。瑞士過去已有多次因公投否決辦理，因此能否獲得民意支持至關重要。