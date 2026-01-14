快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒12日在WTT杜哈冠軍賽拿下男單冠軍，但有中國自媒體批評，央視並未播出該場冠亞之爭的精采賽事，讓人質疑其風度在哪。 圖擷自WTT Instagram
林昀儒12日在WTT杜哈冠軍賽拿下男單冠軍，但有中國自媒體批評，央視並未播出該場冠亞之爭的精采賽事，讓人質疑其風度在哪。 圖擷自WTT Instagram

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在2026年WTT多哈冠軍賽寫下重要里程碑。他在男單決賽中以直落4擊敗南韓名將張禹珍，4局比賽皆是在落後情況下完成逆轉，成功拿下新賽季首冠，也終結自己超過2年的男單「冠軍荒」，表現備受國際矚目。

林昀儒此役晉級之路同樣精采。在男單4強戰中，他與日本一哥張本智和激戰7局，最終勝出挺進決賽；而張禹珍則在另一場準決賽中，以4比2淘汰中國新生代主力林詩棟，導致中國大陸男單選手提前全數出局。

然而，這場高水準的冠軍賽卻未能在擁有轉播權的中國央視體育頻道（CCTV5）播出，也未獲得太多官方報導，引發部分中國網友與網路媒體的強烈不滿。中國自媒體《跟著老李看世界》透過網易網批評，林昀儒奪冠，中國大陸「既不直播，也很少報導」，質疑原因是否僅因林昀儒來自「台北」，並反諷「不是說兩岸一家親嗎？」更直指：「輸贏本屬正常，但CCTV，你的風度在哪？」

事實上，根據央視的直播列表，整個多哈賽事中，林昀儒完全消失，男單賽事的播出只到林詩棟無緣決賽後就結束了；相對之下，女單決賽則有直播。

該文也指出，在中國選手全數淘汰後，賽場上仍有華人面孔林昀儒持續征戰，卻未受到應有關注，形成強烈對比。

關於外界所關注的林昀儒訓練背景，他國中時期曾由家人自費，聘請中國前國家青年隊教練綦戈進行一對一訓練，這段時間被視為他技術快速提升的重要啟蒙階段。不過隨著實力成長，林昀儒的培訓早已轉為多方資源整合。

目前林昀儒的教練團隊由台灣與日本教練共同組成，包括日本籍教練韋晴光等人，訓練模式更加個別化與國際化。同時，體育署透過「黃金計畫」等培育方案，提供移地訓練、教練支援與相關資源，形成政府、民間與選手三方合作的完整支持體系。

另有分析指出，隨著林昀儒實力逐年攀升，中國方面對其競爭戒心提高，曾傳出限制一級教練與其接觸的情況，也更凸顯台灣自主培訓體系與跨國教練合作的重要性。

林昀儒 央視

延伸閱讀

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

冬天洗澡「直接脫光」恐瞬間倒下！醫示警：5習慣成致命組合

「心都快碎光了」 辛柏毅家屬急問宮廟資訊：只想再見你一面

相關新聞

澳網／周杰倫今下午4點半登場！台灣粉絲可透過2平台收看

華語樂壇天王周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今天下午4點半開打，粉絲可透愛爾達電視台和博斯運動台收看。 「一分大滿貫」是澳網設計的全新賽制，邀請22

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在2026年WTT多哈冠軍賽寫下重要里程碑。他在男單決賽中以直落4擊敗南韓名將張禹珍，4局比賽皆是在落後情況下完成逆轉，成功拿下新賽季首冠，也終結自己超過2年的男單「冠軍荒」，表現備受國際矚目。

【專家之眼】女網雙喜臨門！台灣一姐與百搭天后的奪冠之旅

自從謝淑薇在2024年溫布頓網球公開賽，與波蘭選手傑林斯基的混雙笑捧金盃後，台灣網球選手已經超過一年多沒有人奪冠了。今年...

瑞士推動申辦2038冬奧 盼打造永續、分工合作模式

瑞士政府推動申辦2038冬季奧運，12日宣布場館不集中於單一城市，而是分散在各地舉行。比賽項目則依據當地現有條件分配，使...

超狂！台中這個路跑賽後龍蝦牛肉辦整桌 引網熱議

台中市近年路跑活動快速成長，從過去每年約20至30場，增加至近年動輒50場以上，2024年更創下67場次新高，被外界譽為...

擊劍／銳劍世界大賽團體賽亞運培訓隊獲12名 成功邁進世界排名20

2026FIE擊劍銳劍世界大賽8至11日在杜拜舉辦，由賴明助教練帶領亞運男子銳劍培訓選手李讓、吳俊明、葛屹盧、徐敬文遠征參賽。 男子銳劍人數多達278人，我國小將李讓在預賽尚未熱開，2勝4敗以164

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。