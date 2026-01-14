桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在2026年WTT多哈冠軍賽寫下重要里程碑。他在男單決賽中以直落4擊敗南韓名將張禹珍，4局比賽皆是在落後情況下完成逆轉，成功拿下新賽季首冠，也終結自己超過2年的男單「冠軍荒」，表現備受國際矚目。

林昀儒此役晉級之路同樣精采。在男單4強戰中，他與日本一哥張本智和激戰7局，最終勝出挺進決賽；而張禹珍則在另一場準決賽中，以4比2淘汰中國新生代主力林詩棟，導致中國大陸男單選手提前全數出局。

然而，這場高水準的冠軍賽卻未能在擁有轉播權的中國央視體育頻道（CCTV5）播出，也未獲得太多官方報導，引發部分中國網友與網路媒體的強烈不滿。中國自媒體《跟著老李看世界》透過網易網批評，林昀儒奪冠，中國大陸「既不直播，也很少報導」，質疑原因是否僅因林昀儒來自「台北」，並反諷「不是說兩岸一家親嗎？」更直指：「輸贏本屬正常，但CCTV，你的風度在哪？」

事實上，根據央視的直播列表，整個多哈賽事中，林昀儒完全消失，男單賽事的播出只到林詩棟無緣決賽後就結束了；相對之下，女單決賽則有直播。

該文也指出，在中國選手全數淘汰後，賽場上仍有華人面孔林昀儒持續征戰，卻未受到應有關注，形成強烈對比。

關於外界所關注的林昀儒訓練背景，他國中時期曾由家人自費，聘請中國前國家青年隊教練綦戈進行一對一訓練，這段時間被視為他技術快速提升的重要啟蒙階段。不過隨著實力成長，林昀儒的培訓早已轉為多方資源整合。

目前林昀儒的教練團隊由台灣與日本教練共同組成，包括日本籍教練韋晴光等人，訓練模式更加個別化與國際化。同時，體育署透過「黃金計畫」等培育方案，提供移地訓練、教練支援與相關資源，形成政府、民間與選手三方合作的完整支持體系。

另有分析指出，隨著林昀儒實力逐年攀升，中國方面對其競爭戒心提高，曾傳出限制一級教練與其接觸的情況，也更凸顯台灣自主培訓體系與跨國教練合作的重要性。