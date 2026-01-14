【專家之眼】女網雙喜臨門！台灣一姐與百搭天后的奪冠之旅

自從謝淑薇在2024年溫布頓網球公開賽，與波蘭選手傑林斯基的混雙笑捧金盃後，台灣網球選手已經超過一年多沒有人奪冠了。今年澳網熱身賽紛紛開打之際，終於傳回了好消息，女單一姐葛藍喬安娜和女雙一姐謝淑薇，分別在坎培拉女網賽及布里斯本網球賽殺進了決賽，也在同一天贏下勝利。

喬安娜是中英混血，身材高大，抽球力道相當強勁。面對世界好手毫無懼色，能打出深遠的好球，頗具大將之風。這次以非種子身分參賽，從32強打敗第6種子法國的帕里，默默地一路晉級，生平第一次打進WTA決賽。

令人欣慰的是，她並沒有任何緊張失常。迎戰第三種子烏茲別克的庫德梅托娃，依然保持火燙的手感，一路壓著對手打。迎接勝利的前一刻，也未見近鄉情怯的手軟，終以6:4、6:2直落二取勝，創下台灣首位拿到WTA125冠軍的紀錄。可見她心理素質相當好，在接下來的賽事當中，必能百尺竿頭更進一步。

去年，謝淑薇首次和拉脫維亞的重炮手奧斯塔朋科組女雙，在澳網和溫網都打進決賽，可惜皆以1比2飲恨敗北。奧斯塔朋科的底線抽球非常強勁，網前失誤率卻很高，往往讓人看得心驚膽戰。溫布頓網球決賽，對手就是把謝淑薇逼到底線，製造奧斯塔朋科的網前失誤，讓謝奧配慘遭逆轉。

歷經短暫拆夥後，兩人因排名不錯，得以攜手入2025年終賽，今年初再度搭檔，頗出乎一些球迷意外，總覺得既然拿不到冠軍，或許可以考慮換搭檔了。儘管如此，她們的實力仍強到足以名列布里斯班賽第一種子。在晉級過程中，偶爾還是會出現恐怖的崩盤。

最嚇人的一場，就是八強賽對上捷克的穆霍娃與澳洲的韓天遇，雖然一開始便勢如破竹地以6:1拿下第一盤，第二盤卻失誤連連，整個倒過來以1:6讓出。第三盤搶十，在連拿6分後，又差點被反超，幸好及時穩住，驚險贏球。

無論如何，整體而言，謝奧配的默契提升了，失誤減少了，奧斯塔朋科的體型比去年消瘦，網前也較靈活了。在四強賽中，曾有一次謝淑薇底線抽球，奧斯塔朋科跑到網前救球，還擊出非常刁鑽的斜線致勝球。謝淑薇開心地對她做出膜拜的動作，應該頗具鼓舞作用吧？

決賽對上第三種子，澳洲的佩雷斯與西班牙的布克沙。儘管勝算頗高，但有了去年決賽功虧一簣的陰影，讓人不敢抱太大期望。幸好結果是一面倒地以6:2、6:1輕鬆拿下。尤其，佩雷斯在地主球迷的加油聲中，還是瘋狂失誤，一分難得，氣到摔拍。

相形之下，謝奧配穩定得多，第二盤有連續15分只讓對手拿兩分，把澳洲觀眾徹底打悶了。最後一分竟然是布克沙雙發失誤送上冠軍，讓人有種贏得不真實的荒謬感。頒獎典禮上，奧斯塔朋科很高興地說，這是她們合作的第一個冠軍，謝淑薇則表示，很開心和她一起玩，希望今年有更多比賽，不要有壓力。

謝淑薇在剛滿40歲之際，終於突破一年多的冠軍荒，可謂極為勵志的生日禮物。這就是守得雲開見月明的感覺吧？說不定她們能證明是最佳拍檔呢！

澳洲網球賽就要開打了，希望今年台灣選手有更好的突破，給大家更多驚喜！