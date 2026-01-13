擊劍／銳劍世界大賽團體賽亞運培訓隊獲12名 成功邁進世界排名20

2026FIE擊劍銳劍世界大賽8至11日在杜拜舉辦，由賴明助教練帶領亞運男子銳劍培訓選手李讓、吳俊明、葛屹盧、徐敬文遠征參賽。 男子銳劍人數多達278人，我國小將李讓在預賽尚未熱開，2勝4敗以164

2026-01-13 20:44