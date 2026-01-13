擊劍／銳劍世界大賽團體賽亞運培訓隊獲12名 成功邁進世界排名20

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
亞運男銳培訓隊：賴明助教練、選手吳俊明、李讓、葛屹盧、徐敬文、隨隊防護員。達永開發-耀達建設提供
2026FIE擊劍銳劍世界大賽8至11日在杜拜舉辦，由賴明助教練帶領亞運男子銳劍培訓選手李讓、吳俊明、葛屹盧、徐敬文遠征參賽。

男子銳劍人數多達278人，我國小將李讓在預賽尚未熱開，2勝4敗以164名進到複賽，在複賽展現其韌性，連勝埃及、美國、日本，與同為隊友葛屹盧晉級，參加隔日的64強決賽。李讓在第二天對上世界排名第二的日本選手，以15比12惜敗。

最後一天的團體賽，中華台北為第22種子，首場對戰第11種子香港隊，在落後的情況之下，吳俊明先打了一個5:0將比數穩住，8棒打完雙方以34比34平手，最後一棒由李讓出戰香港奧運選手，也是2024亞錦賽冠軍選手，背水一戰中華台北有不能輸的壓力，雙方節奏都很快，在43比42中華台北落後1分的情況下，李讓連趕3分以45比43獲勝，晉級16強。

在輸給第6種子意大利後落入9-16爭奪，對上西班牙，前8棒打完37比36中華台北小贏1分，李讓上場最後一棒以44:42守住勝利。最終團體賽以第12名坐收，亞運培訓隊也成功邁進世界排名20內。

賴明助教練、選手李讓(左)。讀者提供
比賽現場。讀者提供
比賽現場。讀者提供
比賽現場。讀者提供
