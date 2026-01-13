拳擊／擬邀奧運金牌來台 吳琴戰隊備戰亞運擬辦訓練營

巴黎奧運雙雙登上頒獎台的拳擊「吳琴戰隊」吳詩儀和陳念琴，今天和教練柯文明一同現身運動部舉辦的「體育運動企業捐贈感恩會」，柯文明也透露亞運前的備戰計劃，除月底將啟程歐洲移地訓練，7月預計在台灣舉辦拳擊訓練營，目標邀請奧運金牌等級的歐美好手來台交流。

「吳琴戰隊」月底將到西班牙和保加利亞兩星期，移地訓練外也會釋放在台舉辦訓練營的消息，目標邀請國外好手到台切磋，訓練營最後3天再舉辦原住民拳擊賽。柯文明解釋，亞運前預計都留在台灣訓練，訓練營目標讓各國好手齊聚寶島，「現在先求穩定，選手有經驗，目標是對的時間能好好發揮，臨場時能發揮到最佳就好。」

名古屋亞運拳擊量級取消女子57公斤級，讓原本打算專注57公斤級的吳詩儀不但要回到老本行60公斤級，還可能面臨巴黎奧運57公斤級金牌得主林郁婷的競爭。吳詩儀提到，取消57公斤級的消息來得突然，雖然計畫被打亂，但轉戰57公斤級後速度提升、打法更靈活，希望能維持優勢，在增加自身肌肉量，繼續為名古屋亞運準備。

柯文明今天帶著4名選手出席感恩會，他提到除了經驗豐富的陳念琴和吳詩儀，團隊也有後起之秀，像去年年終賽奪銀的「拳擊小精靈」郭怡萱年僅20歲，團隊在新竹打造的一條龍體系也行之有年，江山代有才人出。

基層教練出身，新竹深耕多年的柯文明特別感謝睿成科技和晶豪科技對「風拳」的支持，像是提供訓練設備、交通車，睿成科技董事長曾昭雄甚至幫團隊找來一位經理，減輕教練行政上的負擔，對團隊都有實質幫助。