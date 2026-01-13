快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／女神逐夢旅程不孤單 羅佩琳感謝企業支持

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部今天舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」。記者曾思儒／攝影
運動部今天舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」。記者曾思儒／攝影

運動部今天舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」，感謝民間企業對選手和運動團隊的支持，運動部政務次長黃啟煌親自表達感激之情，「跨欄女神」羅佩琳、游泳選手吳亮昀、擊劍好手陳致傑和跆拳道品勢女將陳歆雅也親自上台，感謝企業界的實質幫助。

黃啟煌提到，運動部和商業發展研究院攜手打造體育運動捐贈媒合平台，連結企業與需要資金支持的運動員及團隊，「民間的力量、民間的智慧無遠弗屆，代表運動部感謝各企業願意代表運動代表隊，運動員才有源源不絕的力量。」他提到平台可持續改善，像是擴大受贈對象的資格，希望除了頂尖選手，能見度較低的選手也能被看見。

今天感恩會除舉辦競標活動，多位選手和教練都親自出席，田徑「跨欄女神」羅佩琳、游泳選手吳亮昀、擊劍陳致傑和跆拳道品勢女將陳歆雅也上台感謝新光三越的支持。

去年底剛過18歲生日的吳亮昀台上分享說，父親是工人，家境不富裕，自己又是有學習障礙的孩子，求學過程比同儕都慢了一點，「游泳讓我學會不放棄和堅持。」他感謝企業提供的幫助，未來也會在游泳路上繼續努力，希望用實際成績回饋背後的支持力量。

不同於許多田徑選手大學畢業後就結束選手生涯，年過31歲的「跨欄女神」羅佩琳，去年5月先大阪跑出個人400公尺跨欄最佳的57秒87，6月在2025台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄預賽再衝出個人最佳57秒44，正式達標名古屋亞運參賽資格，有望生涯首度叩關亞運殿堂。

羅佩琳提到，十多年的選手生涯雖也曾放棄訓練，但當亞運國手的目標始終存在，感謝企業支持讓她能堅持夢想，「我也想用自己力量鼓勵選手，不要限制在大學畢業就結束選手生涯。」除以今年名古屋亞運為目標，她也希望朝2028年洛杉磯奧運前進，她笑說：「我還能跑，可以再撐一下。」

「跨欄女神」羅佩琳（左）出席體育運動企業捐贈感恩會，致贈花束給新光三越永續長謝英明。記者曾思儒／攝影
「跨欄女神」羅佩琳（左）出席體育運動企業捐贈感恩會，致贈花束給新光三越永續長謝英明。記者曾思儒／攝影
「跨欄女神」羅佩琳（左二）、游泳選手吳亮昀（左一）、擊劍好手陳致傑（右二）和跆拳道品勢女將陳歆雅（右一）出席體育運動企業捐贈感恩會，致贈花束給新光三越永續長謝英明。記者曾思儒／攝影
「跨欄女神」羅佩琳（左二）、游泳選手吳亮昀（左一）、擊劍好手陳致傑（右二）和跆拳道品勢女將陳歆雅（右一）出席體育運動企業捐贈感恩會，致贈花束給新光三越永續長謝英明。記者曾思儒／攝影

運動部 亞運 田徑

延伸閱讀

跨性別運動員參賽爭議 美高院將審理兩州禁賽令

徐若瑄出手號召大咖女神集合 賈靜雯拋私服捐了！

長庚醫療成運動員後盾！連11年獲運動推手獎 累計照護近6千名運動員

長庚醫療成運動員後盾 獲運動推手獎雙項肯定

相關新聞

桌球／重返世界排名前10 ！林昀儒奪冠後升至第9 張本智和降1名

「小林同學」林昀儒昨天凌晨在WTT多哈冠軍賽奪冠，男單世界排名從第13狂升至第9，自2025年7月後再次重返世界前10。4強賽不敵林昀儒的張本智和則從第4下滑至第5。 林昀儒奪下生涯第2座冠軍賽

田徑／女神逐夢旅程不孤單 羅佩琳感謝企業支持

運動部今天舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」，感謝民間企業對選手和運動團隊的支持，運動部政務次長黃啟煌親自表達感激之情，「跨...

射擊／亞洲飛靶錦標賽 李孟遠禁賽期滿復出拚獎牌

在卡達杜哈舉行的2026亞洲飛靶射擊錦標賽今天登場，台灣派出13人參賽，其中拿下巴黎奧運男子定向飛靶銅牌的李孟遠，在禁賽...

高球／12名年輕好手入選2026國家培訓隊 理事長王政松期許精進球技

「2026中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今(13)日本會舉行。協會為厚植國家高爾夫培訓隊實力，2026年培訓梯隊經114年度於南寶球場冬季賽4回合的賽事，選出2026年國家培訓隊12名選手：

世足賽／維安升級 美斥資1.15億美元防無人機

美國國土安全部（DHS）今天表示，美國將投資1億1500萬美元用於反無人機措施，以強化國際足球總會（FIFA）世界盃足球...

印度羽賽／周天成首輪意外落馬 林俊易內戰出線

屬於BWF超級750系列的印度公開賽緊接在馬來西亞公開賽登場，今天首日賽程我國「一哥」周天成意外落馬，「左手重砲」林俊易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。