田徑／女神逐夢旅程不孤單 羅佩琳感謝企業支持

運動部今天舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」，感謝民間企業對選手和運動團隊的支持，運動部政務次長黃啟煌親自表達感激之情，「跨欄女神」羅佩琳、游泳選手吳亮昀、擊劍好手陳致傑和跆拳道品勢女將陳歆雅也親自上台，感謝企業界的實質幫助。

黃啟煌提到，運動部和商業發展研究院攜手打造體育運動捐贈媒合平台，連結企業與需要資金支持的運動員及團隊，「民間的力量、民間的智慧無遠弗屆，代表運動部感謝各企業願意代表運動代表隊，運動員才有源源不絕的力量。」他提到平台可持續改善，像是擴大受贈對象的資格，希望除了頂尖選手，能見度較低的選手也能被看見。

今天感恩會除舉辦競標活動，多位選手和教練都親自出席，田徑「跨欄女神」羅佩琳、游泳選手吳亮昀、擊劍陳致傑和跆拳道品勢女將陳歆雅也上台感謝新光三越的支持。

去年底剛過18歲生日的吳亮昀台上分享說，父親是工人，家境不富裕，自己又是有學習障礙的孩子，求學過程比同儕都慢了一點，「游泳讓我學會不放棄和堅持。」他感謝企業提供的幫助，未來也會在游泳路上繼續努力，希望用實際成績回饋背後的支持力量。

不同於許多田徑選手大學畢業後就結束選手生涯，年過31歲的「跨欄女神」羅佩琳，去年5月先大阪跑出個人400公尺跨欄最佳的57秒87，6月在2025台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄預賽再衝出個人最佳57秒44，正式達標名古屋亞運參賽資格，有望生涯首度叩關亞運殿堂。