射擊／亞洲飛靶錦標賽 李孟遠禁賽期滿復出拚獎牌

中央社／ 台北13日電
李孟遠。中華民國射擊協會提供(資料照)
在卡達杜哈舉行的2026亞洲飛靶射擊錦標賽今天登場，台灣派出13人參賽，其中拿下巴黎奧運男子定向飛靶銅牌的李孟遠，在禁賽期滿後，首度復出參加國際賽。

台灣射擊名將李孟遠在2025年過得並不順遂，5月他的爸爸兼教練謝志培因病過世；接著7月又因為誤用含有禁藥成分的眼藥水遭到禁賽5個月，終於在今年1月7日正式解禁。

李孟遠接受中央社記者訪問時表示，已經回公西靶場訓練一陣子了，目前狀況還可以，只是太久沒比賽，到時候可能還是得適應一下臨場感受。

李孟遠提到，禁賽這段期間自己想了很多，將來對於使用任何藥物，都一定會更加謹慎小心。

李孟遠有奧運銅牌加持，也讓他登上國際射擊總會（ISSF）官網報導，稱他是亞錦賽男子定向飛靶的奪金熱門人選。

另外，像是男子不定向飛靶世界排名第9的楊昆弼，以及女子不定向飛靶的劉宛渝、林怡君，也都被視為奪牌、奪金大熱門。

2026亞洲飛靶射擊錦標賽共有17個國家、將近200名選手參賽，賽事將進行到1月21日，今天率先進行男、女青少年定向飛靶75靶資格賽，以及男、女定向飛靶50靶資格賽。

