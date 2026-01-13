射擊／亞洲飛靶錦標賽 李孟遠禁賽期滿復出拚獎牌
在卡達杜哈舉行的2026亞洲飛靶射擊錦標賽今天登場，台灣派出13人參賽，其中拿下巴黎奧運男子定向飛靶銅牌的李孟遠，在禁賽期滿後，首度復出參加國際賽。
台灣射擊名將李孟遠在2025年過得並不順遂，5月他的爸爸兼教練謝志培因病過世；接著7月又因為誤用含有禁藥成分的眼藥水遭到禁賽5個月，終於在今年1月7日正式解禁。
李孟遠接受中央社記者訪問時表示，已經回公西靶場訓練一陣子了，目前狀況還可以，只是太久沒比賽，到時候可能還是得適應一下臨場感受。
李孟遠提到，禁賽這段期間自己想了很多，將來對於使用任何藥物，都一定會更加謹慎小心。
李孟遠有奧運銅牌加持，也讓他登上國際射擊總會（ISSF）官網報導，稱他是亞錦賽男子定向飛靶的奪金熱門人選。
另外，像是男子不定向飛靶世界排名第9的楊昆弼，以及女子不定向飛靶的劉宛渝、林怡君，也都被視為奪牌、奪金大熱門。
2026亞洲飛靶射擊錦標賽共有17個國家、將近200名選手參賽，賽事將進行到1月21日，今天率先進行男、女青少年定向飛靶75靶資格賽，以及男、女定向飛靶50靶資格賽。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言