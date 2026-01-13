快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／12名年輕好手入選2026國家培訓隊 理事長王政松期許精進球技

聯合新聞網／ 記者王樹衡／台北報導
高球協會王政松(中)與2026年入選國家培訓隊12名選手授證合影。 高球協會提供
高球協會王政松(中)與2026年入選國家培訓隊12名選手授證合影。 高球協會提供

「2026中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今(13)日本會舉行。協會為厚植國家高爾夫培訓隊實力，2026年培訓梯隊經114年度於南寶球場冬季賽4回合的賽事，選出2026年國家培訓隊12名選手：

男子選手：阮益豈、林居佑、施友翔、王宥鈞、謝承洧、高隆睿。

女子選手：林潔恩、謝秉樺、古旻錞、劉元蕎、賓羽庭、林品杉。

典禮當中也提到今年度的國際賽事以及2026年度培訓隊的訓練時間表，為凝聚戰力本會亦安排了國家培訓隊參加已開放的國際賽事，並全體移至海外進行集中訓練。除了基礎訓練以外也透過賽事以賽代訓，維持高爾夫競技戰力之水準。

中華民國高爾夫協會王理事長在頒獎中除提到國家隊未來的國內訓練計畫內容，也期勉選手們保持業餘時期優秀紀錄及成績，持續多元發展，除持續精進球技外，更要具備道德感，並對國家及社會充滿感激。

同時本會對選手培訓，除配合運動部執行「黃金計畫3.0版」，透過系統化的培訓與支援，提升我國競技實力，並配合國家政策持續投入年度培育優秀及具潛力優秀選手等計畫，提升基層訓練資源、引進更多國際交流機會，以及鼓勵更多青少年參與高爾夫運動，讓我們這項運動在未來更加閃耀。

王理事長也表示將會用所有能給予選手的資源培育選手，期待選手們在不管是國內比賽還是國際舞台都能發光發熱。

高球協會王政松(中)與2026年入選國家培訓隊男選手授證合影。 高球協會提供
高球協會王政松(中)與2026年入選國家培訓隊男選手授證合影。 高球協會提供

高球協會王政松(中)與2026年入選國家培訓隊女選手授證合影。 高球協會提供
高球協會王政松(中)與2026年入選國家培訓隊女選手授證合影。 高球協會提供

運動 中華民國 理事長 黃金 國家隊

相關新聞

桌球／重返世界排名前10 ！林昀儒奪冠後升至第9 張本智和降1名

「小林同學」林昀儒昨天凌晨在WTT多哈冠軍賽奪冠，男單世界排名從第13狂升至第9，自2025年7月後再次重返世界前10。4強賽不敵林昀儒的張本智和則從第4下滑至第5。 林昀儒奪下生涯第2座冠軍賽

高球／12名年輕好手入選2026國家培訓隊 理事長王政松期許精進球技

「2026中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今(13)日本會舉行。協會為厚植國家高爾夫培訓隊實力，2026年培訓梯隊經114年度於南寶球場冬季賽4回合的賽事，選出2026年國家培訓隊12名選手：

世足賽／維安升級 美斥資1.15億美元防無人機

美國國土安全部（DHS）今天表示，美國將投資1億1500萬美元用於反無人機措施，以強化國際足球總會（FIFA）世界盃足球...

印度羽賽／周天成首輪意外落馬 林俊易內戰出線

屬於BWF超級750系列的印度公開賽緊接在馬來西亞公開賽登場，今天首日賽程我國「一哥」周天成意外落馬，「左手重砲」林俊易...

澳網／曾俊欣、葛藍喬安娜會外出局 台將全軍覆沒

年度第一場大滿貫澳網將在18日點燃戰火，本周會外賽先登場，3位台將出師不利，率先登場的許育修昨天落馬，今天「夜市球王」曾...

羽球／BWF印度公開賽 辛度率地主選手全力求勝

世羽聯印度公開賽13日開打，印度女子單打一姐辛度（PV Sindhu）今天表示，她從首輪開始就會全力以赴，並帶著前一場比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。